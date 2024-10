Maghreb: l’ONU salue les efforts dans ce domaine

Antonio Gueterres ((Photo IANS)

La question des droits de l’Homme demeure une préoccupation majeure pour l’Organisation des Nations Unies au Maghreb comme ailleurs dans le monde. L’organisation internationale œuvre depuis des décennies pour garantir le respect des libertés fondamentales et la dignité humaine dans la région. Cette mission implique une surveillance constante, des rapports réguliers et une collaboration étroite avec les États membres pour améliorer leurs pratiques en matière de droits humains.

Une coopération renforcée avec le système onusien

Le Maroc démontre une volonté marquée de collaboration avec les instances onusiennes des droits de l’Homme, comme le souligne Antonio Guterres dans son dernier rapport. Cette interaction se manifeste notamment par une communication soutenue : quatre lettres détaillées ont été transmises au Haut-commissariat aux droits de l’Homme en juillet 2024. Ces échanges témoignent d’un engagement volontaire du pays envers les mécanismes de protection des droits humains. Le Royaume accueille régulièrement les représentants onusiens, établissant un record régional avec douze visites de titulaires de mandats thématiques depuis 2011, dont six au Sahara marocain.

Des actions concrètes sur le terrain

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) joue un rôle central dans la mise en œuvre des engagements marocains. Ses activités dans les provinces du Sud illustrent une approche pragmatique : renforcement des capacités, traitement des plaintes et médiation. Les interventions du CNDH produisent des résultats tangibles, notamment dans l’amélioration des conditions carcérales, documentée par des visites régulières des centres de détention. Cette démarche proactive démontre une volonté d’application concrète des principes des droits de l’Homme.

Perspectives et engagements futurs

Le dynamisme marocain ne faiblit pas puisque six nouveaux titulaires de mandats des procédures spéciales ont été invités pour la période 2024-2025. Quatre d’entre eux ont déjà confirmé leur venue, tandis que deux réponses sont attendues. Ces missions permettront d’évaluer les progrès réalisés et d’identifier les domaines nécessitant des efforts supplémentaires. Cette démarche illustre la détermination du pays à maintenir un dialogue constructif avec les instances internationales et à renforcer la protection des droits humains sur son territoire.