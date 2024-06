Maghreb : classement des pays les plus pacifiques de la région

Photo DR

Au cœur du Maghreb, la question de la paix est cruciale, particulièrement dans un contexte marqué par des zones de tensions persistantes. Historiquement, cette région d’Afrique du Nord, comprenant l’Algérie, la Libye, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie, a connu divers degrés d’instabilité. La Libye, par exemple, continue de se débattre avec les séquelles d’un conflit civil prolongé, aggravé par les interventions étrangères et les divisions internes. En Algérie, les tensions sociales et politiques périodiques, ainsi que les questions de sécurité liées à la présence de groupes extrémistes dans la région saharienne, restent préoccupantes. Le Maroc et la Tunisie, toutefois, démontrent des niveaux de stabilité plus élevés, malgré les défis socio-économiques internes.

Selon le Global Peace Index 2024, édité par l’Institut pour l’Économie et la Paix (IEP), le Maroc et la Tunisie affichent des performances notables. Le Maroc, avançant à la 78ᵉ position mondiale, montre une amélioration par rapport à l’année précédente. Cette progression reflète une amélioration dans les domaines de la sécurité, des conflits internes et de la militarisation.

La Tunisie, quant à elle, se distingue particulièrement en se plaçant 73ᵉ au niveau mondial et première au Maghreb. Ce positionnement souligne les efforts continus du pays pour maintenir la stabilité et la sécurité, malgré les défis régionaux. Ces efforts sont d’autant plus significatifs que la Tunisie devance ses voisins immédiats, se confirmant ainsi comme un modèle de stabilité dans une région souvent marquée par l’instabilité.

Au-delà du Maghreb, dans le contexte plus large du monde arabe, le Maroc se positionne en 6ᵉ place, juste derrière des nations comme le Koweït, le Qatar et Oman, illustrant un environnement relativement pacifique comparé à d’autres régions conflictuelles du monde arabe. Les Émirats Arabes Unis, par exemple, ont fait un bond remarquable, gagnant 31 places pour se classer 53ᵉ.

Cependant, certains pays du Maghreb et de la région MENA continuent de rencontrer des défis significatifs. La Libye, par exemple, a reculé de neuf places pour atteindre la 128ᵉ position, illustrant les difficiles conditions de paix dans le pays. Le Yémen, en guerre civile depuis une décennie, reste en bas du classement régional et mondial.

Les résultats de l’Indice mondial de la paix 2024 mettent en lumière les avancées et les obstacles dans la quête de la paix au Maghreb. Ils invitent à une réflexion sur les mesures nécessaires pour renforcer la stabilité dans la région. La Tunisie et le Maroc peuvent jouer des rôles clés en tant que pôles de stabilité, influençant positivement leurs voisins. Toutefois, les défis persistants, tels que les menaces sécuritaires et les crises économiques, nécessitent une attention soutenue pour garantir que la progression vers la paix soit non seulement maintenue, mais renforcée.

L’amélioration continue de la paix dans le Maghreb pourrait avoir des répercussions significatives, non seulement pour les populations locales mais aussi pour les relations internationales dans une région stratégique entre l’Europe, l’Afrique subsaharienne et le Moyen-Orient. La consolidation de la paix dans le Maghreb est donc un enjeu majeur pour la sécurité et le développement régional et global.

Classement des pays du Maghreb selon Global Peace Index 2024

Tunisie – 73ᵉ place mondiale Maroc – 78ᵉ place mondiale Algérie – 90ᵉ place mondiale Mauritanie – 95ème place mondiale Libye – 128ᵉ place mondiale

Cette hiérarchie reflète les niveaux de paix et de stabilité relatifs de chaque pays dans le contexte régional et mondial.