Maghreb: hausse spectaculaire des investissements directs étrangers dans ce pays

Le Maroc connaît une ascension remarquable dans le domaine des investissements directs étrangers (IDE), avec une croissance impressionnante de 48,6% du flux net à fin avril 2024, atteignant ainsi 8.255 milliards de dirhams. Ce chiffre représente une nette progression par rapport aux 5.555 milliards de dirhams enregistrés à la même période l’année précédente. Cette performance reflète non seulement une attractivité accrue du pays pour les investisseurs internationaux, mais également une confiance renouvelée dans le climat des affaires marocain.

À l’origine de cette dynamique positive se trouvent plusieurs facteurs clés. D’une part, le Maroc a su capitaliser sur ses infrastructures de qualité, cruciales pour soutenir des investissements de grande envergure. D’autre part, la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée et les politiques gouvernementales stratégiques ont joué un rôle déterminant. Les réformes proactives telles que la révision de la Charte d’investissement, qui offre désormais des incitations substantielles aux investisseurs étrangers, ont clairement porté leurs fruits.

Les efforts déployés par les autorités marocaines pour simplifier les procédures administratives et accroître la transparence ont également été salués. Ces initiatives visent à créer un environnement compétitif et attrayant pour les entreprises internationales, avec des mesures incitatives pouvant couvrir jusqu’à 30% de l’investissement total.

Dans ce contexte, les secteurs stratégiques tels que les énergies renouvelables et la mobilité électrique émergent comme des priorités nationales. Le Maroc se distingue particulièrement dans le domaine des énergies renouvelables, avec des projets ambitieux en énergie solaire et éolienne qui captent l’intérêt des investisseurs mondiaux. La construction d’une usine de batteries à grande échelle symbolise cette stratégie, promettant de renforcer la compétitivité du Maroc dans les chaînes de valeur mondiales.

L’étiquette « Made in Morocco » confère également un avantage concurrentiel significatif aux produits marocains sur les marchés internationaux, renforçant ainsi l’attrait du pays en tant que hub régional pour les investissements étrangers. Cette reconnaissance favorise l’accès à de nouveaux marchés et stimule davantage les flux d’IDE.

Dans un contexte économique mondial favorable, marqué par une stabilité des coûts d’investissement et une inflation maîtrisée, le Maroc se positionne avantageusement comme une destination privilégiée pour les investisseurs étrangers. Cette tendance ascendante confirme la pertinence des choix stratégiques du pays et souligne son engagement à promouvoir une croissance économique inclusive et durable.

En réaffirmant son engagement à renforcer son attractivité pour les investisseurs internationaux, le Maroc continue de consolider ses acquis. Comme l’a souligné Ahmed Reda Chami, ministre de l’Industrie et du Commerce, lors d’une récente conférence : « Notre objectif est de créer un environnement favorable à l’innovation, à la compétitivité et au développement durable, renforçant ainsi la position du Maroc en tant que hub régional pour les investissements étrangers ».