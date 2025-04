Automobiles au Maghreb: un groupe chinois annonce une entrée fracassante

Photo DR

Fleuron de l’industrie automobile chinoise, Great Wall Motors (GWM) a bâti sa réputation depuis sa création en 1984 en se positionnant comme un acteur incontournable dans la fabrication de SUV et pick-up. La marque a connu une expansion remarquable, déployant ses activités dans plus de 60 marchés internationaux. Avec un portefeuille comprenant les labels Haval, Wey, Tank et Poer, GWM a réussi à étendre progressivement son influence, d’abord en Asie et dans les économies émergentes, avant de cibler les territoires plus concurrentiels comme l’Europe.

Le fabricant asiatique vient de lancer officiellement la construction de son complexe industriel en Algérie. L’information a été communiquée par Great Wall Motor Algérie (GWMA), entité rattachée au consortium Cevital, via une déclaration publiée le dimanche 6 avril 2025 sur les plateformes digitales. Le site de production sera établi dans la région de Ain Defla, à 145 kilomètres au sud-ouest de la capitale algérienne.

Une localisation judicieuse pour une gamme variée

La sélection de la région de Ain Defla découle d’une analyse stratégique approfondie. La zone présente des avantages logistiques considérables, notamment une connexion privilégiée aux axes routiers principaux du pays, particulièrement l’autoroute traversant l’Algérie d’est en ouest. Les équipements et aménagements déjà présents dans ce territoire constituent un point fort pour l’implantation de cette nouvelle entité manufacturière.

L’usine proposera une diversité de véhicules au-delà des modèles classiques. Le constructeur chinois intégrera la fabrication d’automobiles hybrides (HEV), associant propulsion électrique et combustion traditionnelle. Cette approche correspond aux attentes actuelles des consommateurs recherchant des options de transport écologiques sans compromettre leur liberté de mouvement. En complément, l’entreprise concentrera ses efforts sur les segments des SUV et camionnettes, domaines où sa compétence technique est largement reconnue mondialement.

Une collaboration pour dynamiser l’automobile algérienne

Le rapprochement entre GWM et Cevital, pilier économique majeur en Algérie, marque un moment décisif pour le secteur automobile national. Cette union vise à établir un écosystème industriel complet englobant la production de véhicules, la fabrication locale d’éléments mécaniques et l’instauration d’un pôle d’innovation technologique.

La priorité accordée à l’approvisionnement en pièces fabriquées sur le territoire algérien cherche à limiter la dépendance extérieure et à consolider l’autonomie industrielle du pays dans le domaine automobile. Cette orientation pourrait dynamiser le marché de l’emploi local et favoriser l’acquisition de savoir-faire techniques avancés par les professionnels algériens.