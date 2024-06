La Chine a réalisé un exploit qui inquiète les USA, voici pourquoi !

Photo d'illustration : DR

Depuis plusieurs décennies, la rivalité technologique et spatiale entre les États-Unis et la Chine se manifeste par une course à l’innovation et à la supériorité. Historiquement dominé par les États-Unis, le secteur aérospatial voit désormais la Chine émerger comme un compétiteur redoutable. Cette tension a été récemment exacerbée par un développement notable dans les capacités spatiales chinoises, mettant en lumière non seulement la compétence technologique de l’empire du Milieu mais aussi les implications potentielles pour la sécurité américaine.

En 2022, un événement significatif a mis en évidence la montée en puissance de la Chine dans l’aérospatial. Un astéroïde, nommé 1994 PC1, de taille comparable au pont Golden Gate, menaçait de percuter la Terre. La situation était alarmante en raison de l’incapacité des télescopes terrestres à localiser précisément l’astéroïde et à prédire sa trajectoire. C’est alors que la constellation de satellites chinois Jilin-1 a été repositionnée pour observer non plus la Terre mais l’espace.

Publicité

La manœuvre chinoise a permis d’obtenir des images détaillées de l’astéroïde et de calculer avec une précision stupéfiante sa trajectoire, réduisant considérablement la marge d’erreur des télescopes terrestres. La précision atteinte était telle que la trajectoire de l’astéroïde a été déterminée avec une marge d’erreur de seulement 33 km, une performance remarquable pour des satellites initialement non dédiés à de telles missions.

L’exploit technique a non seulement confirmé que l’astéroïde passerait sans danger au-dessus de notre planète, mais il a aussi mis en évidence la polyvalence et l’efficacité des satellites chinois. Avec plus de 100 satellites, la constellation Jilin-1 représente aujourd’hui le plus vaste réseau d’observation de la Terre en activité, capable de capturer des images en haute résolution de presque n’importe quel point sur le globe.

Cette démonstration de force a suscité des inquiétudes aux États-Unis, notamment au sein de la US Space Force. Les capacités manifestes des satellites chinois à effectuer des missions complexes et précises soulèvent des questions quant à leur potentiel usage militaire. Selon des déclarations américaines, une partie significative des satellites chinois en orbite pourrait être destinée à des opérations de combat spatial, ce qui constitue un défi stratégique pour les États-Unis.

Face à ces développements, les autorités américaines accentuent leurs efforts pour renforcer leurs propres capacités spatiales. Les récentes prouesses chinoises dans l’espace forcent les États-Unis à reconsidérer leur approche et à accélérer le développement de nouvelles technologies pour maintenir leur avantage stratégique. Cette course spatiale moderne, bien que moins visible que celle de la Guerre Froide, n’en est pas moins cruciale pour la suprématie globale et la sécurité nationale.