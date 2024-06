Maghreb: la menace de pénurie d’eau toujours d’actualité malgré les mesures après les émeutes

Luis Tosta - Unsplash

La crise de l’eau potable en Algérie, particulièrement dans la ville de Tiaret, reste une préoccupation majeure malgré les récentes interventions des autorités. Les habitants de cette région du sud-ouest d’Alger continuent de subir les effets d’une chaleur accablante et d’une sécheresse persistante, exacerbant la pénurie d’eau.

Les « émeutes de la soif », qui ont secoué Tiaret, ont mis en lumière l’urgence de la situation. Bien que le gouvernement ait réussi à calmer ces manifestations en prenant des mesures immédiates, la menace d’une nouvelle crise demeure. Des camions-citernes ont été déployés et des puits ont été connectés pour fournir de l’eau, mais ces actions temporaires ne suffisent pas à garantir une solution durable.

Le président Abdelmadjid Tebboune est intervenu personnellement, promettant un approvisionnement en eau à temps pour l’Aïd-el-Kébir, le 16 juin 2024. Le ministre de l’Hydraulique, Taha Derbal, s’est rendu sur place pour s’excuser auprès des habitants et annoncer des mesures visant à augmenter l’apport en eau. Toutefois, la situation reste fragile, et les barrages entourant Tiaret n’ont plus que 20% de leurs réserves d’eau, rendant la situation encore plus critique.

Les efforts du gouvernement ont été salués pour leur rapidité, mais ils sont perçus comme une solution provisoire à un problème profondément enraciné. Les sécheresses récurrentes empêchent le rechargement des nappes phréatiques, et les réserves des barrages continuent de diminuer. Il est clair que des mesures plus structurelles et à long terme sont nécessaires pour prévenir de nouvelles crises.

Les scènes d’enfants attendant désespérément des gouttes d’eau sous des camions-citernes ont marqué l’opinion publique et souligné l’ampleur du défi auquel sont confrontées les autorités algériennes. La population de Tiaret espère des actions concrètes et durables pour éviter de revivre de telles situations de détresse.