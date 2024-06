Maghreb: un directeur de banque s’enfuit avec l’argent des clients

Image d'illustration(policiers marocains). © FADEL SENNA / AFP

Incroyable histoire que celle qui s’est déroulée au Maroc. En effet, le directeur d’une banque directement affiliée à Bank of Africa, à Tétouan, s’est volatilisé dans la nature… Avec l’argent de ses clients. Un détournement de fonds qui ne manquera pas de faire réagir, tant les sommes sont importantes.

En effet, selon les dernières informations, le directeur d’une agence bancaire située dans la ville de Tétouan, serait parti avec 20 millions de dirhams dans les valises. Tout a en fait débuté après le dépôt d’une plainte d’un marocain issu de la diaspora des Pays-Bas. Celui-ci a accusé la banque en question d’avoir tout simplement détourné un million de dirhams de son compte en banque.

20 millions de dirhams, envolés ?

Sa plainte, il l’a déposé auprès d’un tribunal de cette même ville de Tétouan. Dans celle-ci, il accuse le directeur de la banque et certains de ses employés, d’abus de confiance, d’escroquerie, mais aussi de falsification de documents. Une enquête pourrait être ouverte très rapidement afin de faire la lumière sur l’ensemble de cette affaire, qui suscite forcément les débats.

Côté banque, on affirme toutefois que cette plainte est infondée. En effet, c’est la Bank of Africa qui est monté au créneau, affirmant que l’ensemble des opérations réalisées au sein de cet établissement l’ont été sur la base de documents signés des mêmes signatures, déposés en agence. Selon la maison mère, un expert en graphologie aurait même confirmé ces informations.

Bank of Africa décide de réagir

Pour le moment, nous n’en savons donc pas plus sur cette affaire. De nouvelles informations pourraient être dévoilées dans les jours ou les semaines à venir, permettant d’en apprendre un peu plus sur les tenants et les aboutissants de cette affaire hautement importante, notamment du point de vue des sommes engagées et actuellement discutées (quasiment 2 millions de dollars US).