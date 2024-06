Maghreb: l’eau de ce pays jugée dangereuse par des experts

Photo Steve Johnson - Unsplash

Au Royaume-Uni, certains experts ont appelé leurs ressortissants actuellement en vacances ou sur le point de s’y rendre, à ne pas consommer l’eau de certaines régions du globe. L’eau du robinet, tout du moins. C’est notamment le cas en Croatie, mais aussi dans certaines régions du Maghreb, à commencer par le Maroc.

En effet, les experts britanniques ont dressé la liste de dix nations environ, dans lesquelles il est vivement recommandé de ne pas du tout boire l’eau du robinet, au risque de tomber malade. Selon ces derniers, les pays listés n’ont en fait pas totalement accès à de l’eau potable, résultat, il peut être dangereux de se laisser tenter par un verre directement issu d’une eau tirée du robinet.

L’eau du robinet au Maroc, à ne pas consommer

Ces pays, ce sont notamment la Croatie, le Costa Rica, mais aussi le Maroc et le Mexique. Selon ces scientifiques, y boire de l’eau du robinet peut entraîner l’apparition de maux de ventre, voire des coliques. Dans les cas les plus graves, cela peut entraîner l’apparition d’une gastro et même une prise en charge à l’hôpital le plus proche, si les bactéries persistent.

Dans ces pays, il est donc vivement recommandé aux touristes et aux ressortissants vivant sur place, de ne consommer que de l’eau filtrée ou de l’eau en bouteille. De même, dès lors qu’une douche est prise, il est préférable de garder la bouche fermée, pour éviter que des bactéries entrent en contact avec l’intérieur de l’organisme et donc, ne vous contaminent. Pour le brossage de dents, même combat : l’eau en bouteille est à privilégier.

Il convient de simplement faire attention

Pas question, pour autant, d’empêcher ou de décourager les personnes qui souhaitent se rendre sur place, de le faire. Il s’agit, selon ces chercheurs britanniques, de simples conseils d’usage, pour être sûr de vraiment profiter de ses vacances et des sites historiques et culturels iconiques de ces régions du monde… Et donc de ne devoir y faire une croix à cause d’une maladie attrapée à cause d’une eau non potable.