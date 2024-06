Maghreb: l’économie de ce pays renaît… selon un ministre

Photo DR

La région du Maghreb, comprenant l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Mauritanie et la Libye, présente une mosaïque de situations économiques. En Tunisie, par exemple, les défis économiques persistent avec une croissance modérée, tandis que le Maroc a réussi à s’imposer comme un acteur économique majeur en Afrique grâce à des réformes structurelles et à une stratégie d’industrialisation réussie. L’Algérie, quant à elle, avec ses vastes ressources naturelles, surtout les hydrocarbures, tente de diversifier son économie pour réduire sa dépendance aux fluctuations des prix du pétrole. La Mauritanie continue de capitaliser sur ses ressources naturelles, notamment les minerais, et la Libye, malgré l’instabilité, reste centrée sur la reconstruction et la stabilisation de son économie.

Une nouvelle phase pour l’économie algérienne

L’Algérie, selon le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ahmed Attaf, connaît une « renaissance économique complète« . Cette déclaration a été faite lors d’un forum à l’hôtel El Aurassi, qui discutait du rôle des conseils d’affaires dans la promotion de la diplomatie économique. Le ministre a mis en avant l’importance des réformes initiées par le président Tebboune, qui ont, selon lui, permis à l’économie algérienne de se repositionner parmi les trois puissances économiques d’Afrique.

Publicité

Selon le ministre Attaf, l’économie algérienne bénéficie aujourd’hui des fruits de choix stratégiques et de réformes structurelles ambitieuses. Ces réformes ont non seulement consolidé les secteurs traditionnels tels que l’agriculture et l’industrie, mais ont aussi ouvert de nouvelles avenues dans les secteurs des mines et de la haute technologie. L’accent mis sur ces domaines a également stimulé les investissements et le commerce avec divers partenaires internationaux, augmentant ainsi la visibilité et l’attractivité de l’Algérie sur la scène mondiale.

Consolidation et perspectives d’avenir

Avec la création de 40 conseils d’affaires avec divers pays, l’Algérie renforce sa stratégie de diplomatie économique. Ces conseils jouent un rôle crucial dans l’évaluation et l’amélioration de l’efficacité des échanges commerciaux et des investissements. Le ministre souligne l’importance de ces évaluations pour assurer que le secteur privé algérien continue d’être un moteur clé du développement économique du pays, ouvrant ainsi la voie à une expansion continue vers de nouveaux marchés.

Analyse des défis et des opportunités

Bien que les efforts du gouvernement algérien aient porté leurs fruits en termes de croissance et de diversification économique, il est essentiel de noter que ce processus de « renaissance économique » n’en est qu’à ses débuts. Les défis tels que la diversification économique hors des hydrocarbures, la réduction du chômage, et l’amélioration du climat des affaires nécessitent une attention soutenue pour garantir une croissance durable.

Cet ensemble de mesures et d’initiatives met en lumière une volonté forte de redynamiser l’économie algérienne et de la positionner pour un avenir prospère. Cependant, la réalité des résultats et la constance de l’application des réformes détermineront la véritable portée de cette renaissance annoncée.