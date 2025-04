Maghreb: le FMI mise 4,5 milliards $ pour soutenir les réformes dans un pays

(Photo: Shutterstock)

À l’heure où il multiplie les chantiers d’envergure pour renforcer ses infrastructures, diversifier son économie et améliorer ses services publics, le Maroc poursuit sa marche vers la modernisation. Entre ambitions industrielles, développement du réseau de transport, investissements dans les énergies renouvelables et transformation numérique, le pays s’efforce de consolider les bases d’un développement durable et inclusif. C’est dans ce contexte d’effort constant que le Fonds monétaire international a décidé d’apporter un soutien renforcé au Royaume, en mobilisant une nouvelle ligne de crédit destinée à préserver les équilibres macroéconomiques et à encourager la poursuite des réformes engagées.

Le Conseil d’administration du FMI a approuvé une ligne de crédit flexible (LCF) de 4,5 milliards de dollars en faveur du Maroc, couvrant une période de deux ans. Cet instrument vise avant tout à renforcer les marges de manœuvre du pays face à un environnement économique international marqué par l’incertitude. Selon l’institution de Bretton Woods, cette initiative constitue un appui à la stratégie marocaine de prévention des crises et à l’accélération des réformes structurelles.

Ce mécanisme, bien que de nature préventive, revêt une importance stratégique. Il permet au Maroc de bénéficier d’un filet de sécurité financière dans un contexte de volatilité des marchés mondiaux, de pressions inflationnistes liées à la hausse des prix des matières premières, et de risques climatiques, tels que la récurrence des sécheresses. Malgré des précipitations favorables cette année, qui devraient soutenir la performance agricole — un secteur représentant environ 16 % du produit intérieur brut —, l’économie nationale demeure exposée à divers chocs exogènes.

Il s’agit du deuxième recours du Maroc à la LCF. En avril 2023, le Royaume avait obtenu une ligne de cinq milliards de dollars. Par le passé, il avait également bénéficié de quatre arrangements successifs au titre de la Ligne de précaution et de liquidité (LPL) entre 2012 et 2020. Ce recours répété témoigne d’une collaboration continue avec le FMI, fondée sur une gestion jugée crédible des finances publiques et une volonté de réformes.

L’octroi de cette nouvelle enveloppe, bien que légèrement inférieure à la précédente, ne constitue pas une simple réponse conjoncturelle. Elle s’inscrit dans une démarche d’accompagnement à moyen terme, visant à consolider la résilience de l’économie marocaine. Toutefois, les experts du FMI soulignent que le véritable défi résidera dans la capacité du pays à maintenir le cap des transformations économiques, à stimuler l’innovation et à favoriser une croissance plus inclusive.