Maghreb: partenariat majeur avec la Corée du Sud dans ce secteur

Photo d'illustration (unsplash)

Le Sommet Corée du Sud-Afrique s’est conclu sur une note particulièrement optimiste pour la Tunisie. Parmi les annonces retentissantes, celle d’un financement colossal de 24 milliards de dollars en direction du continent africain résonne comme un écho porteur d’espoir pour le développement régional. Toutefois, c’est un autre aspect de cette rencontre qui retient particulièrement l’attention : le précieux soutien que la Corée du Sud s’apprête à apporter à la Tunisie dans sa quête d’optimisation de la technologie 5G.

Depuis quelques années, la Tunisie se prépare activement à embrasser l’ère de l’ultra haut débit, consciente des enjeux majeurs que représente cette transition numérique pour son économie et sa société. Dans cette perspective, le pays avait fixé novembre 2024 comme date de lancement officiel de la 5G, concrétisant ainsi un projet ambitieux amorcé dès avril 2023. Cependant, pour mener à bien cette transformation, l’expertise étrangère s’avère indispensable, et c’est là que la Corée du Sud entre en jeu.

Un accord de partenariat stratégique, signé en marge du Forum mondial des leaders des TIC à Séoul, scelle l’alliance entre la Tunisie et la Corée du Sud dans le domaine de la technologie. Sous les regards attentifs des représentants des deux pays, le ministre tunisien des Technologies de la communication, Nizar Ben Neji, et son homologue sud-coréen, Lee Jong Ho, ont apposé leur signature sur ce document historique. Cette collaboration ne se limite pas à un simple échange commercial ; elle incarne une véritable vision commune pour l’avenir numérique des deux nations.

La feuille de route tracée par la Tunisie pour la concrétisation de la 5G trouve ainsi un appui solide dans cet accord. Septembre et novembre prochains sont les mois clés, marquant respectivement l’octroi des licences et la commercialisation de l’ultra haut débit. Toutefois, l’effervescence autour de la 5G ne se limite pas à des échéances administratives ; elle se traduit également sur le terrain par des tests opérés par les opérateurs tunisiens eux-mêmes, témoignant de l’urgence et de l’enthousiasme qui animent ce processus.

Au-delà de l’accès à un débit internet ultra-rapide, l’installation de la 5G revêt une importance capitale dans le cadre de la « Stratégie nationale de transformation numérique 2025 » de la Tunisie. Cette stratégie ambitieuse vise à moderniser l’administration, à sécuriser le cyberespace et à favoriser l’émergence d’un écosystème numérique florissant. De l’e-gouvernement à la télémédecine, en passant par les villes intelligentes et l’internet des objets, les implications de cette révolution numérique sont vastes et transformatrices.