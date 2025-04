Tourisme au Maghreb: ce pays acclamé une nouvelle fois

Photo : DR

Le tourisme représente un pilier économique fondamental pour de nombreux pays méditerranéens et africains, générant des millions d’emplois et contribuant significativement au PIB national. Cette industrie façonne non seulement l’économie mais aussi l’identité culturelle et le développement d’infrastructures de ces nations, tout en créant des ponts culturels avec le reste du monde.

Une destination qui ne cesse de conquérir les voyageurs européens

Selon les analyses du média spécialisé « Odyssée« , le Maroc dépasse désormais le simple statut de lieu de villégiature. En 2025, le Royaume s’est transformé en véritable carrefour d’échanges culturels attirant un flux croissant de vacanciers européens, combinant expériences culturelles et exotisme, tout en poursuivant son évolution touristique, d’après les experts du site.

Le média souligne particulièrement le cas de Marrakech, qu’il considère comme un environnement idéal pour découvrir l’authenticité marocaine tout en vivant une expérience sociale enrichissante. D’après « Odyssée« , c’est l’hospitalité chaleureuse des habitants qui fait du Maroc un choix privilégié, notamment pour les voyageurs solitaires.

Les spécialistes d’Odyssée mettent en avant la stratégie marocaine alliant modernité et préservation des traditions, qui permet au pays de proposer une offre variée répondant aux attentes de différents profils de visiteurs, des passionnés de patrimoine culturel aux amateurs d’activités naturelles et d’aventures.

Un succès porté par une stratégie touristique efficace

Le travail de l’Office National Marocain du Tourisme est mis en lumière par « Odyssée« , qui note l’importance de ses collaborations stratégiques et ses initiatives pour diversifier les expériences proposées. Le média explique que cette reconnaissance confirme l’ambition du Maroc de s’établir comme référence touristique dans les régions méditerranéenne et africaine, tout en renforçant sa compétitivité.

Les connexions aériennes directes et les promotions de dernière minute sont également citées par le site comme des facteurs facilitant l’accessibilité du pays pour les Européens, y compris pour de courts séjours.

« Odyssée » observe que les voyageurs européens, avec une proportion notable de Portugais et de Britanniques, sont de plus en plus nombreux à choisir cette destination nord-africaine pour sa diversité paysagère, son urbanisme dynamique et son patrimoine culturel unique. Entre ses étendues désertiques, son littoral océanique et ses chaînes montagneuses, le Royaume continue d’attirer ceux en quête de nouveauté et de changement d’horizon.