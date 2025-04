Électricité au Maghreb: record d’exportation pour ce pays

Photo unsplash

Depuis plusieurs années, l’Algérie ambitionne de devenir un acteur majeur sur l’échiquier énergétique africain. Cette vision stratégique repose sur l’exploitation de ses vastes ressources naturelles et le développement d’infrastructures modernes. Le pays a massivement investi dans ses capacités de production électrique, notamment à travers son groupe national Sonelgaz, pour répondre non seulement à la demande intérieure mais aussi pour créer des excédents exportables. Cette politique s’appuie sur un réseau d’interconnexions régionales qui permet à l’Algérie de se positionner comme fournisseur d’énergie fiable auprès de ses voisins immédiats et au-delà.

Une performance financière sans précédent

Les chiffres révélés par Khalil Hedna, porte-parole de Sonelgaz, témoignent d’une percée remarquable pour le secteur électrique algérien. Les exportations d’électricité ont généré plus de 268 millions d’euros en 2024, marquant une progression significative de 22% par rapport à l’année précédente. Cette hausse substantielle représente un tournant historique pour le pays, comme l’a souligné le représentant du groupe énergétique national dans une déclaration au journal El Moudjahid.

Cette performance exceptionnelle confirme la montée en puissance de l’Algérie sur le marché africain de l’électricité. L’augmentation de plus d’un cinquième des revenus d’exportation par rapport à 2023 illustre la capacité du pays à transformer son potentiel énergétique en avantage économique tangible, consolidant sa place parmi les fournisseurs d’énergie de premier plan dans la région.

Des ambitions qui dépassent les frontières africaines

La Tunisie figure actuellement parmi les principaux clients de l’électricité algérienne, bénéficiant d’une capacité d’approvisionnement de 500 mégawatts. Cette collaboration énergétique démontre l’importance de l’Algérie comme partenaire stratégique pour ses voisins immédiats, tout en constituant une base solide pour ses futures expansions commerciales.

Les aspirations algériennes s’étendent désormais au-delà du continent africain, avec la Libye ciblée comme prochain marché régional et, plus significativement encore, l’Italie comme porte d’entrée vers l’Europe. Ce projet d’exportation vers le territoire italien, annoncé comme imminent par le responsable de la communication de Sonelgaz, marquerait une étape décisive dans la stratégie énergétique algérienne.

Cette diversification des partenaires commerciaux témoigne d’une vision ambitieuse pour le secteur électrique algérien, positionnant progressivement le pays comme un pont énergétique entre l’Afrique et l’Europe, et renforçant son influence géostratégique dans le bassin méditerranéen.