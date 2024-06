Maghreb: un conflit majeur est possible selon un livre

Le Maghreb, région stratégique de l’Afrique du Nord, est de nouveau au cœur des discussions stratégiques internationales. Le livre « Les scénarios noirs de l’armée française » par Alexandra Saviana met en lumière les tensions historiques entre le Maroc et l’Algérie qui pourraient dégénérer en un conflit ouvert.

Les racines de ces tensions remontent à l’époque coloniale et aux frontières arbitrairement tracées qui ont exacerbé les revendications territoriales. Par ailleurs, la « Guerre des Sables » en 1963 a été un point de cristallisation majeur de l’animosité bilatérale. Aujourd’hui, ces contentieux se manifestent autour de questions telles que le contrôle des ressources naturelles, la gestion des frontières, et les positions divergentes sur le conflit du Sahara occidental.

Dans son ouvrage, Saviana aborde onze hypothèses de conflits potentiels impliquant la France, dont celle d’un affrontement entre l’Algérie et le Maroc. Ce scénario commence par une altercation militaire mineure qui escalade rapidement en affrontements plus sérieux. L’éventualité d’un tel conflit soulève des questions profondes sur la stabilité régionale et les implications pour les acteurs internationaux.

La situation hypothétique dépeinte par Saviana inclut une attaque algérienne mal calculée près d’Oujda, qui se solde par un échec cuisant pour Alger. Ce revers militaire entraîne des répercussions politiques internes, exacerbant les fractures au sein du régime algérien. La défaite renforce les factions opposées au pouvoir central, menant à une crise politique majeure.

Le livre met également en avant la fragilité de l’Algérie, présentée comme vulnérable aux manipulations extérieures et aux dissensions internes. Les scénarios envisagés par Saviana illustrent un pays sur le bord du gouffre, avec des factions politiques et militaires prêtes à se fragmenter.

La perspective de Saviana n’est pas isolée. Les experts militaires et stratégiques évoquent régulièrement la probabilité d’une déstabilisation de l’Algérie, impactant directement la sécurité régionale et internationale. Le livre suggère que les tensions continuelles entre le Maroc et l’Algérie pourraient être l’étincelle d’une conflagration plus large, avec des répercussions potentiellement désastreuses pour la région.

Ce tableau alarmant appelle à une prise de conscience et à une médiation internationale accrue pour éviter l’escalade. La complexité des relations algéro-marocaines nécessite une approche nuancée qui tienne compte des sensibilités historiques et des enjeux contemporains pour naviguer vers une paix durable.