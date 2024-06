Maghreb: un mastodonte chinois signe un partenariat stratégique

Le géant pétrolier algérien Sonatrach a officialisé ce mardi une alliance stratégique avec Huawei, leader mondial des télécommunications. Cette convention marque un tournant décisif pour Sonatrach, visant à renforcer sa position dans le domaine de la digitalisation et des technologies de l’information.

Le partenariat, décrit comme un protocole d’entente, servira de cadre pour des discussions approfondies et une coopération étroite entre les deux entreprises. Les domaines concernés incluent le cloud computing, les datacenters, les réseaux informatiques, les télécommunications et la cybersécurité. Ce large éventail de sujets promet une transformation numérique ambitieuse pour Sonatrach.

La cérémonie de signature a vu la participation de Rachid Hachichi, PDG de Sonatrach, et de M. Hua Liang, son homologue chez Huawei Algérie. Selon le communiqué de Sonatrach, cette collaboration est perçue comme un moyen de moderniser et d’optimiser les processus internes de l’entreprise, permettant ainsi une meilleure exploitation de ses ressources et une adaptation efficace aux défis contemporains.

L’accord avec Huawei s’inscrit dans une stratégie plus large de Sonatrach pour dynamiser sa transformation numérique, un levier crucial pour l’entreprise dans un contexte mondial de plus en plus axé sur les technologies de pointe. En s’associant avec un acteur majeur comme Huawei, Sonatrach espère non seulement améliorer sa performance opérationnelle mais aussi se positionner à l’avant-garde des innovations technologiques dans le secteur de l’énergie.