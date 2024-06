Biden – Trump: la guerre des milliardaires est lancée

Débat Trump - Biden du 29 Spetembre (Morry Gash-Pool/Getty Images)

Le duel électoral entre Joe Biden et Donald Trump pour la présidence des États-Unis représente une confrontation majeure entre deux visions très différentes de l’avenir américain. Alors que Joe Biden mise sur une approche centrée sur la restauration de l’alliance traditionnelle et le renforcement des politiques internes comme la santé et le climat, Donald Trump continue de promouvoir une politique de « America First« , axée sur le nationalisme économique et une politique étrangère plus isolée. Pour leur deuxième duel, la bataille se livre aussi autour des milliardaires.

En effet, l’élection présidentielle américaine se profile, marquée par l’engagement financier de plusieurs milliardaires influents. Ces soutiens financiers sont cruciaux pour les campagnes de Donald Trump et Joe Biden, qui ont chacun attiré l’attention de figures économiques notables.

Donald Trump bénéficie du soutien de Timothy Mellon, héritier d’une grande fortune, qui a versé 50 millions de dollars à un groupe de soutien à l’ex-président. Les jumeaux Winklevoss ont également apporté leur contribution, avec un don d’un million de dollars en bitcoin chacun, soulignant leur appréciation pour la position de Trump en faveur des cryptomonnaies.

Du côté de Joe Biden, Michael Bloomberg, l’ancien maire de New York, a injecté 20 millions de dollars dans les caisses de soutien au candidat démocrate et à son parti. Melinda French Gates, philanthrope reconnue, a publiquement soutenu Biden, encourageant son élection sans pour autant annoncer de donation financière.

Ces contributions illustrent le rôle des élites économiques dans le financement des campagnes, un élément déterminant pour la portée et l’efficacité des efforts électoraux de chaque candidat. Alors que l’élection se rapproche, ces engagements financiers de figures majeures continuent de façonner le paysage politique.