Mines en Europe: ce pays veut changer la donne

L’Europe s’intéresse de plus en plus à l’exploitation minière, un secteur longtemps dominé par d’autres continents. Historiquement, les activités minières étaient surtout concentrées en Amérique Latine, en Australie, et en Afrique, où les réserves de minéraux essentiels comme le cuivre, le fer et le lithium sont abondantes. Cependant, avec l’augmentation de la demande mondiale pour les technologies vertes, l’Europe cherche désormais à revitaliser et à étendre son propre secteur minier.

L’ascendant actuel de la Chine sur les terres rares et d’autres minéraux critiques place l’Occident dans une position de dépendance stratégique, accentuant les tensions géopolitiques au fur et à mesure que l’Europe cherche à sécuriser ses propres chaînes d’approvisionnement. Cette situation est exacerbée par le fait que l’Union européenne considère désormais la réduction de cette dépendance comme une priorité urgente, afin de préserver sa souveraineté technologique et économique face à un contexte international de plus en plus compétitif et polarisé.

L’Italie, en particulier, est prête à jouer un rôle clé dans ce changement. Le gouvernement italien, sous la direction de la Première ministre Giorgia Meloni, a récemment mis en œuvre des mesures pour faciliter l’exploitation des ressources minérales critiques, en réponse à une nouvelle législation de l’Union européenne. Ces mesures incluent la simplification des procédures d’obtention des permis miniers, permettant ainsi une réponse plus rapide aux besoins en matériaux essentiels pour la transition énergétique, comme le lithium, le cobalt et le cuivre.

Le ministre de l’Industrie, Adolfo Urso, a souligné l’urgence de développer l’extraction, le traitement et le recyclage des matériaux minéraux en Italie. Selon lui, bien que le pays soit en avance en termes de recyclage minéral, l’extraction reste un domaine où l’Italie doit se développer rapidement pour ne pas dépendre des importations, particulièrement de la Chine, qui domine le marché des minéraux critiques.

L’Italie possède des réserves estimées de plusieurs de ces minéraux essentiels, mais beaucoup se trouvent dans des mines fermées depuis des décennies en raison de leur non-rentabilité à l’époque. Cependant, avec les technologies modernes et un cadre réglementaire favorable, ces anciennes mines pourraient à nouveau devenir viables. L’ISPRA, l’agence italienne pour l’environnement, travaille sur une carte mise à jour des ressources minérales du pays, utilisant des technologies comme les satellites et les drones pour mieux identifier les gisements.

Malgré ces avancées, l’exploitation minière en Italie et en Europe soulève des préoccupations environnementales significatives. Les impacts sur le carbone et la biodiversité sont au cœur des débats, surtout dans un contexte où l’Union européenne vise à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. L’équilibre entre la croissance économique et la protection de l’environnement sera crucial.

Les efforts de l’Italie pour renforcer son secteur minier sont donc un pas vers une plus grande autonomie en matière de ressources critiques, mais aussi un défi majeur dans le respect des engagements environnementaux de l’Europe. Ce développement pourrait également réduire la dépendance de l’UE envers des puissances étrangères pour des matériaux essentiels, marquant un tournant potentiel dans la dynamique économique et géopolitique du continent.