Naturalisation en Europe: des facilités accordées par une loi dans ce pays

Obtenir la nationalité d’un pays européen représente souvent un parcours complexe pour les étrangers, marqué par des procédures administratives longues et exigeantes. Ce processus, essentiel pour ceux qui cherchent à s’établir de façon permanente, comprend généralement la maîtrise de la langue du pays, une intégration économique et sociale, ainsi que le respect des valeurs fondamentales de la société. Cependant, une nouvelle législation en Allemagne vise à simplifier et accélérer ce processus pour des millions d’étrangers résidant sur son territoire.

Depuis le 27 juin 2024, la loi sur la nationalité allemande offre une voie accélérée vers la naturalisation. Les résidents étrangers peuvent désormais prétendre à la nationalité après seulement cinq ans de résidence légale. Ce délai peut même être réduit à trois ans en cas de « performances d’intégration particulières », telles que des connaissances linguistiques avancées, un engagement bénévole ou d’excellentes performances professionnelles ou scolaires.

Outre la réduction du temps nécessaire pour la demande, la loi introduit plusieurs nouveautés importantes. Par exemple, la double nationalité est désormais permise pour tous, une mesure qui reconnaît les liens émotionnels et culturels des individus avec leurs pays d’origine. Cette réforme, espère le gouvernement fédéral — une coalition de sociaux-démocrates, verts et libéraux —, encouragera une intégration plus rapide et augmentera le nombre de naturalisations.

Cependant, la naturalisation reste conditionnée par l’adhésion aux principes fondamentaux de la constitution allemande. Des comportements antisémites, racistes ou toute action démontrant un manque de respect pour la dignité humaine sont des motifs d’exclusion. De plus, en réponse à son histoire durant le régime nazi, l’Allemagne exige des nouveaux citoyens qu’ils reconnaissent la responsabilité historique du pays et s’engagent à protéger les droits des minorités et à refuser la guerre d’agression.

Les critiques de la réforme, notamment de la part de l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) et des partis conservateurs CDU/CSU, mettent en garde contre une dévaluation de la nationalité allemande, qu’ils craignent de voir transformée en une simple « marchandise. »

Cette législation révisée vient également soulager les travailleurs immigrés de longue date et leurs descendants. Les « travailleurs invités » historiques, ainsi que ceux venus de l’ancienne RDA, bénéficieront de conditions allégées pour prouver leur intégration linguistique et culturelle.

Par ailleurs, les enfants nés en Allemagne de parents étrangers pourront obtenir la nationalité plus rapidement, pourvu que l’un des parents ait résidé légalement dans le pays pendant plus de cinq ans. Cet ajustement devrait favoriser une meilleure réussite éducative et professionnelle pour ces jeunes.

Bien que la route vers la naturalisation en Europe reste semée d’embûches, la nouvelle loi allemande représente un pas significatif vers la facilitation de ce processus, reflétant un changement dans la politique d’intégration du pays tout en soulignant la responsabilité historique de l’Allemagne.