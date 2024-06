Niger : premiers départs de soldats américains

Des soldats américains (ph. d'illustration)

Le Niger assiste actuellement au début du départ des soldats américains de son territoire. Un accord signé en mai dernier entre Washington et le régime militaire de Niamey a précipité ce retrait, qui a déjà vu plus de 269 soldats sur les 946 prévus quitter le pays. Cette évolution a été officialisée lors d’une cérémonie à la base militaire 101 à Niamey, marquant ainsi le commencement officiel du rapatriement du personnel et des équipements militaires américains.

Le colonel Mamane Sani Kiaou, chef d’état-major de l’armée de terre du Niger, et le général de division Kenneth Ekman, du ministère américain de la Défense, ont conjointement signé un communiqué annonçant ce départ. Selon ce communiqué, plusieurs tonnes de matériels ont également été évacuées du Niger depuis la signature de l’accord.

Cette première phase de départ s’est déroulée à bord d’un avion C130, symbolisant le début d’une série de rotations prévues pour le rapatriement du personnel et du matériel conformément aux termes de l’accord. Celui-ci fixe comme échéance ultime le 15 septembre 2024 pour le retrait complet des troupes américaines du territoire nigérien.

Cet accord intervient deux mois après la dénonciation par le régime de Niamey de l’accord de coopération militaire avec les États-Unis, survenue en juillet 2023 suite à un coup d’État. Pour faciliter ce retrait, une commission mixte de désengagement a été mise en place afin d’assurer une coordination efficace entre les deux parties.

Le communiqué souligne l’engagement des deux parties à garantir un retrait en toute sécurité pour les forces américaines restantes et à poursuivre leur coopération dans les domaines d’intérêt commun. Il insiste également sur le fait que ce retrait n’affectera pas les relations bilatérales entre Washington et Niamey.