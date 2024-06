Nucléaire: Bill Gates veut révolutionner ce domaine 

Bill Gates (CHESNOT, GETTY IMAGES)

Dans le Wyoming, Bill Gates continue de développer ses projets. Récemment, il a ainsi annoncé que son entreprise était sur le point de déployer une toute nouvelle centrale nucléaire, de nouvelle génération. Selon ses propres dires, ce type de centrale devrait permettre de révolutionner le monde de l’énergie, rien que ça.

Cette société, c’est TerraPower. Au mois de mars dernier, elle a ainsi déposé une demande lui octroyant le droit de construire son réacteur nucléaire, auprès de la Commission de réglementation nucléaire de Kemmerer. La particularité de ce nouveau réacteur ? Celui-ci utilise non pas de l’eau pour son refroidissement, mais du sodium. Pour le reste, le mode de fonctionnement est exactement le même.

Bill Gates annonce un nouveau projet

Cette centrale nucléaire d’un nouveau genre pourrait voir le jour à proximité de la centrale électrique de Naughton, gérée par PacifiCorp. Celle-ci, pour fonctionner, utilise du charbon, chose qu’elle arrêtera de faire d’ici à 2026 toutefois. Il en va de même pour le gaz naturel, qu’elle cessera d’utiliser d’ici à dix ans environ, dans le but de générer une énergie qui à terme sera totalement propre, totalement verte.

Se félicitant de cette nouvelle, Bill Gates a confirmé qu’il voyait ici, la chance de pouvoir produire une énergie verte, décarbonée et abondante, pouvant, à elle seule, profondément changer la façon dont les États-Unis pensent, produisent et consomment leur énergie à l’échelle nationale. Une technologie qui n’est cependant pas nouvelle en tant que tel, puisqu’elle existe depuis plus de dix ans environ.

Un test grandeur nature

Pour autant, aux USA, c’est l’une des toutes premières fois qu’une telle centrale nucléaire est lancée. En effet, le pays s’est toujours tourné vers de grands réacteurs fonctionnant selon le modèle conventionnel, à savoir sur la base d’un modèle de refroidissement à l’eau. Un test grandeur nature, donc, qui pourrait, selon les résultats observés, impliquer le lancement de nouveaux réacteurs de ce type.