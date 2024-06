Nucléaire en Afrique : la Russie débloque des places pour une formation

Le mercredi 5 juin, un accord de partenariat crucial a été signé entre le ministère de l’Énergie, des Mines et des Carrières du Burkina Faso et l’Agence fédérale de l’énergie atomique de Russie (ROSATOM). Cet accord vise à établir une coopération étroite pour le développement de l’énergie nucléaire au Burkina Faso. Il marque un pas décisif vers la réalisation des ambitions énergétiques du pays.

L’un des volets essentiels de cet accord concerne la formation. ROSATOM s’engage à accueillir les premiers étudiants burkinabè en Russie dès septembre prochain, dans le cadre d’un programme de formation nucléaire. Cette initiative vise à doter le Burkina Faso des compétences techniques nécessaires pour gérer et exploiter une centrale nucléaire. Le transfert de compétences est au cœur de ce partenariat, avec la Russie qui promet de former la ressource humaine indispensable pour le programme nucléaire burkinabè.

La formation ne se limite pas seulement aux étudiants. ROSATOM mettra également en place une filière « énergie nucléaire » au Burkina Faso, impliquant l’élaboration de manuels didactiques et la formation des formateurs locaux. Cette approche holistique vise à créer une base solide de connaissances nucléaires dans le pays, garantissant une gestion autonome et efficace des futures installations nucléaires.

Parallèlement à la formation, deux autres accords ont été signés pour soutenir le programme nucléaire burkinabè. Le premier porte sur la sensibilisation et l’information de l’opinion publique sur les enjeux et les avantages de l’énergie nucléaire. Ce volet est crucial pour gagner l’adhésion de la population et assurer une compréhension claire des objectifs du projet nucléaire. Le second accord concerne l’évaluation du site de construction de l’infrastructure nucléaire. Cette étape est déterminante pour identifier le lieu optimal pour la future centrale nucléaire, en tenant compte des critères de sécurité, d’efficacité et de viabilité environnementale.

La construction d’une centrale nucléaire à des fins de production d’énergie est le cœur de ce programme ambitieux. Cette centrale, une fois opérationnelle, permettra au Burkina Faso de diversifier ses sources d’énergie, de réduire sa dépendance aux importations d’énergie et de fournir une électricité stable et abondante à sa population. En outre, le développement de l’énergie nucléaire pourrait catalyser d’autres secteurs de l’économie burkinabè, en créant des emplois hautement qualifiés et en stimulant la recherche scientifique et technologique.

Le Burkina Faso rejoint ainsi un nombre croissant de pays africains qui voient dans l’énergie nucléaire une solution viable pour répondre à leurs besoins énergétiques croissants. En s’associant avec une nation experte comme la Russie, le pays d’Afrique de l’Ouest se donne les moyens de réaliser ses ambitions et de s’assurer un avenir énergétique durable et indépendant.