Or en Afrique : 297 millions $ de recettes obtenus par ce grand producteur

Minerai d'or (Photo DR)

Le géant minier canadien B2Gold consolide sa position d’acteur incontournable de l’économie malienne. En témoigne son rapport annuel 2023, publié le 3 juin dernier, qui met en lumière la contribution remarquable de sa mine d’or Fekola au développement du pays. Avec 297 millions de dollars versés au titre des impôts et taxes en 2023, la mine Fekola, deuxième plus grande mine d’or du Mali, s’affirme comme un pilier essentiel des finances publiques maliennes.

Située dans la région de Kayes, la mine Fekola a généré 1,14 milliard de dollars de revenus en 2023, grâce à la vente de 588 460 onces d’or. Cette performance exceptionnelle illustre le dynamisme du secteur aurifère malien, qui représente environ 25 % du PIB et 8 % des recettes fiscales du pays.

Fruit d’un partenariat exemplaire entre le Canada et le Mali, la mine Fekola opère dans le respect des plus stricts standards environnementaux et sociaux. Propriété à 80 % de B2Gold, la mine emploie des milliers de personnes. En plus de son activité minière, B2Gold s’investit activement dans le développement des communautés locales à travers divers programmes d’appui social et économique.

Le succès de B2Gold au Mali démontre le potentiel immense du secteur aurifère pour stimuler la croissance économique et le développement social du pays. Les perspectives d’avenir sont prometteuses, avec d’importantes réserves d’or encore inexploitées. Déterminé à promouvoir un secteur minier durable et transparent, le gouvernement malien s’est engagé à mettre en place un cadre réglementaire favorable à l’investissement et à la création d’emplois.

Au-delà de sa contribution financière, B2Gold s’inscrit résolument dans une démarche de développement durable. L’entreprise s’engage à minimiser son empreinte environnementale en adoptant des pratiques minières responsables et en promouvant la réhabilitation des sites exploités. Soucieuse du bien-être des populations riveraines, B2Gold met en œuvre des programmes d’appui à l’éducation, à la santé et à l’agriculture, contribuant ainsi à l’amélioration des conditions de vie des communautés locales.

L’exemple de B2Gold illustre parfaitement le rôle crucial que peut jouer l’exploitation aurifère dans le développement économique et social d’un pays. En s’acquittant de ses obligations fiscales et en s’investissant dans le développement local, B2Gold démontre que l’exploitation minière peut être un vecteur de progrès et de prospérité partagée. Le succès de la mine Fekola conforte le Mali dans son ambition de renforcer son rôle d’acteur majeur de l’industrie aurifère africaine.