OTAN: Stoltenberg va céder sa place à ce haut responsable européen

Mark Rutte (Photo AFP)

Mercredi dernier, les 32 pays membres de l’OTAN ont désigné le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, comme nouveau secrétaire général de l’Alliance. Rutte, âgé de 57 ans, succédera à Jens Stoltenberg, dont le mandat de dix ans touche à sa fin. Cette transition s’opérera le 1er octobre, marquant un changement de leadership à un moment critique pour l’OTAN, alors que la guerre en Ukraine se poursuit.

Jens Stoltenberg a exprimé sa confiance en son successeur, affirmant que « l’OTAN sera entre de bonnes mains« . Il a salué Mark Rutte comme « un vrai défenseur des relations transatlantiques, un dirigeant fort et un bâtisseur de consensus« . Ce sentiment a été partagé par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui a souligné l’importance du leadership et de l’expérience de Rutte pour l’Alliance, en insistant sur le renforcement nécessaire du partenariat entre l’UE et l’OTAN en cette période difficile.

Mark Rutte, une figure éminente de la politique européenne, a rapidement obtenu le soutien des membres les plus influents de l’OTAN, notamment les États-Unis. Sa nomination a été facilitée par le retrait récent de la candidature de Klaus Iohannis, président de la Roumanie. Le choix de Rutte intervient à un moment où l’OTAN doit naviguer des défis complexes, notamment l’agression russe en Ukraine.