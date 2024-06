Palestine : les BRICS prennent position, voici ce qui a été décidé

Photo: Shutterstock

Avec l’intensification des hostilités à Gaza, la question palestinienne retrouve une actualité brûlante sur la scène internationale. Les récents affrontements ont conduit à un renouvellement des appels internationaux pour un cessez-le-feu, notamment de la part de grandes puissances comme la Russie et la Chine. Ces deux membres influents du bloc des BRICS ont publiquement pris position pour un arrêt immédiat des bombardements, soulignant la nécessité de préserver les vies civiles et de reprendre les pourparlers de paix.

Prise de position des BRICS

Lors de la récente réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS à Nijni Novgorod, un consensus fort a émergé quant au conflit israélo-palestinien. Les ministres ont exprimé un soutien unanime pour l’adhésion de la Palestine en tant que membre à part entière des Nations Unies, un geste symbolique fort qui marque une volonté de reconnaître et de légitimer davantage l’entité palestinienne sur la scène internationale.

Plus significativement, le bloc a réaffirmé son engagement envers une solution à deux États, conformément aux normes du droit international et s’appuyant sur les principes de l’initiative de paix arabe. Le document final de la réunion stipule clairement que la création d’un État palestinien souverain et viable est indispensable, avec des frontières reconnues internationalement selon les délimitations de 1967 et Jérusalem-Est comme capitale.

Conséquences de cette déclaration

Cette position des BRICS pourrait redéfinir les dynamiques de pouvoir et les alliances dans la région. En soutenant ouvertement l’adhésion de la Palestine aux Nations Unies, les BRICS se posent non seulement en défenseurs du droit international, mais aussi en acteurs clés capable d’influencer d’autres débats géopolitiques majeurs. Ce soutien pourrait encourager d’autres nations à suivre leur exemple, mettant potentiellement la pression sur Israël et ses alliés pour reconsidérer leur approche du conflit.

L’implication accrue des BRICS dans le dossier palestinien illustre également leur désir de jouer un rôle plus actif et indépendant sur la scène mondiale, en dehors des influences traditionnelles occidentales. Cette démarche pourrait conduire à une reconfiguration des alliances internationales et à une nouvelle dynamique dans les négociations de paix au Moyen-Orient.

Vers une nouvelle ère de diplomatie internationale ?

Alors que le monde observe, les implications de cette déclaration des BRICS pourraient s’étendre bien au-delà du contexte immédiat du conflit israélo-palestinien. Il s’agit d’une affirmation claire que le bloc des BRICS ne se contente plus de rôles économiques et aspire désormais à une influence politique globale. Si cette tendance se poursuit, elle pourrait modifier significativement les équilibres traditionnels et introduire de nouveaux paradigmes dans la gestion des crises internationales.