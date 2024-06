Pétrole au Sénégal : Amadou Ba s’exprime sur la future manne

Le Sénégal est sur le point de rejoindre le cercle restreint des producteurs de pétrole en Afrique, marquant une étape significative dans le développement économique du pays. Cependant, l’ancien Premier ministre sénégalais, Amadou Ba, a récemment appelé à la prudence quant à l’impact que l’exploitation de cette ressource pourrait avoir sur la population.

Amadou Ba a souligné l’importance de ne pas tomber dans la démagogie en promettant des changements rapides et spectaculaires grâce aux revenus pétroliers. Il a insisté sur la nécessité de mettre en place des politiques pragmatiques et durables pour utiliser la manne pétrolière de manière responsable et bénéfique pour l’ensemble du pays.

« C’est toujours d’avoir du pétrole. Il ne faut pas tenir des discours illusionnistes, mais surtout rester patient, d’ici quelques années, pour voir son impact sur les populations. C’est un long processus », a déclaré Amadou Ba.

Les gisements de pétrole découverts au large des côtes sénégalaises sont assez importantes. Avec des prévisions de production initiale estimées à des centaines de milliers de barils par jour, le Sénégal pourrait basculer dans une autre dimension. Cette nouvelle richesse est en mesure de transformer l’économie locale, mais Amadou Ba met en garde contre les risques associés à une gestion imprudente des revenus pétroliers.

Il a également souligné l’importance d’investir dans des secteurs clés tels que l’éducation, la santé et les infrastructures pour garantir que les bénéfices du pétrole soient ressentis par toutes les couches de la société. « L’or noir peut être une bénédiction si nous adoptons des politiques de gestion rigoureuses et inclusives. Il ne s’agit pas seulement de produire du pétrole, mais de transformer cette richesse en un véritable moteur de développement pour notre pays », a-t-il ajouté.

Le gouvernement sénégalais est déjà en train de mettre en place des cadres réglementaires pour assurer la transparence et la responsabilité dans la gestion des revenus pétroliers. Cependant, les défis restent nombreux, notamment en ce qui concerne la lutte contre la corruption et la garantie que les bénéfices du pétrole profitent réellement aux citoyens sénégalais.