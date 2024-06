Pétrole et gaz en Afrique : TotalEnergies se positionne sur un projet

PHOTO: REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

TotalEnergies, l’un des géants mondiaux de l’énergie, a récemment fait un pas stratégique en direction de São Tomé et Príncipe. La compagnie a obtenu des droits pour rechercher du pétrole et du gaz dans le petit archipel, particulièrement dans le bloc STP02, un périmètre d’une superficie de 4 969 km² situé à environ 60 km au large des côtes du pays.

Cet investissement intervient à la suite d’un accord conclu avec l’Agência Nacional do Petróleo de São Tomé e Príncipe (ANP-STP), le régulateur de l’industrie pétrolière locale. Selon les termes de l’entente, TotalEnergies opérera sur le site avec une participation de 60 %, tandis que Sonangol, la société publique du pétrole d’Angola, et l’ANP-STP détiendront respectivement 30 % et 10 % des parts restantes. Ce partenariat souligne l’importance de la coopération régionale dans le secteur énergétique africain.

São Tomé et Príncipe, bien que petit en taille, possède un potentiel considérable en ressources naturelles, particulièrement en gaz et pétrole. L’intérêt de TotalEnergies pour le bloc STP02 reflète la confiance de l’industrie dans le potentiel de cette région. La superficie et la localisation stratégique du bloc offrent des perspectives prometteuses pour des découvertes significatives de pétrole et de gaz.

TotalEnergies n’est pas un novice dans la région et possède une vaste expérience en exploration et production d’hydrocarbures à travers le monde. L’entreprise apportera son expertise technique et ses capacités financières pour maximiser les chances de succès des opérations à São Tomé et Príncipe. Cette nouvelle phase d’exploration pourrait représenter une opportunité majeure pour l’économie de l’archipel, qui bénéficierait de revenus supplémentaires et d’une croissance économique accrue.

Pour São Tomé et Príncipe, attirer un acteur majeur comme TotalEnergies est une victoire d’étape. Cela démontre l’attractivité du pays pour les investissements étrangers dans le secteur de l’énergie et ouvre la voie à de futures collaborations internationales. Les recettes générées par le secteur pétrolier pourraient être cruciales pour le développement socio-économique du pays, améliorant les infrastructures, créant des emplois et soutenant divers projets communautaires.

L’accord avec TotalEnergies fait également partie d’une stratégie plus large pour diversifier les partenariats et les investissements étrangers dans le secteur énergétique de São Tomé et Príncipe. En travaillant avec des entreprises de renom, le pays peut non seulement développer ses ressources naturelles, mais aussi bénéficier des meilleures pratiques internationales en matière de gouvernance et de durabilité environnementale.