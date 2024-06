Programme social Gbéssoké au Bénin  :  34 000 CIP offerts aux bénéficiaires

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de filets de protection sociale productifs dénommé “Gbéssoké”, le projet d’identification unique pour l’intégration régionale et l’inclusion en Afrique de l’Ouest (Wuri) a remis en semaine dernière à Cotonou 34.000 certificats de Numéro personnel d’identification à la Cellule d’appui à la mise œuvre (Camo) dudit programme.

Ces numéros destinés aux bénéficiaires du programme vont leur permettre de justifier l’authenticité de leur personnalité afin de bénéficier pleinement de tous les appuis prévus par le gouvernement pour les aider à sortir de leur situation de précarité. Les certificats remis à la Camo/Gbéssoké au profit des bénéficiaires sont édités par l’Anip et financés par Wuri sur demande de l’Agence nationale de protection sociale (Anps). La cérémonie a réuni les premiers responsables des structures concernées à savoir Jean Aholou, coordonnateur du projet Wuri, Pascal Nyamulinda, directeur général de l’Agence nationale d’identification des personnes ( Anip), Christian Lodjou, directeur général de l’Agence nationale de protection sociale, Rodrigue Hounkpehedji, coordonnateur de la Camo/Gbéssoké et de Noah Agbaffa-Padonou, conseiller technique de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, au suivi des projets.

Le gouvernement du Bénin, à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a mis en place le programme sectoriel de Filets de protection sociale productifs dénommé Gbéssoké dans le but de mettre aux normes et d’augmenter le nombre des infrastructures destinées à la délivrance des services et prestations sociaux et de soutenir la capacité productive et d’autonomisation des ménages pauvres extrêmes et ceux victimes de chocs covariants pour leur relèvement économique. C‘est en prélude au lancement officiel de l’opérationnalisation qui donnera le top des transferts monétaires aux bénéficiaires que les CIP ont été éditées au profit de ceux parmi eux qui n’en ont pas.