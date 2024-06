Psie au Bénin : alerte contre des cas d’arnaque

Urbain Amegbedji

À travers un communiqué en date du 14 juin 2024, le directeur national du Psie, Urbain Amegbédji invite les populations à être vigilantes face aux cas d’arnaque. ‹‹ Il a été porté à notre attention que, malgré les efforts du gouvernement pour soutenir les entreprises et les jeunes diplômés sans emploi à travers le Psie, certains individus malintentionnés exploitent cette opportunité pour arnaquer d’autres jeunes. Ces individus soutirent de l’argent à leurs semblables, sous le faux prétexte de les former au processus de recrutement du programme ››, a déploré le directeur national du Programme spécial d’insertion dans l’emploi.

Le Psie porte à l’attention de tous les béninois que le recrutement est absolument gratuit, et pour les entreprises qui demandent du personnel et pour les candidats en quête d’emploi. ‹‹ Aucune somme d’argent ne doit donc être versée avant d’accéder aux services du Psie. Les services compétents du Programme spécial d’insertion dans l’emploi prennent toutes les mesures nécessaires pour identifier et poursuivre en justice les auteurs et les complices de ces arnaques ››, peut-on lire dans le communiqué du directeur national Programme spécial d’insertion dans l’emploi, Urbain Amegbédji. Ainsi, il invite les populations béninoises à ne pas tomber dans le piège de ces individus malintentionnés.