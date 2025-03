Maghreb: lancement prochain de la grande route transsaharienne

Photo Unsplash

Les infrastructures de transport ont toujours joué un rôle crucial comme catalyseurs de développement territorial. Sur le continent africain, où les distances considérables séparent les pôles économiques et où les réseaux de communication demeurent souvent insuffisants, l’établissement de corridors routiers fiables transforme radicalement les perspectives économiques régionales. Les données économiques confirment invariablement qu’une connectivité routière améliorée diminue drastiquement les frais logistiques, multiplie les opportunités commerciales et rend plus accessibles les services fondamentaux aux communautés éloignées.

Un corridor stratégique reliant Méditerranée et Atlantique

Reliant Alger à Lagos sur approximativement 4 800 kilomètres, la Route Transsaharienne touche à sa phase finale de réalisation avec l’achèvement imminent du dernier segment en territoire algérien. Cette autoroute continentale, élément clé du réseau transafricain, établit une liaison directe à travers le Nigeria, le Tchad, le Niger, le Mali, la Tunisie et l’Algérie. Conçu initialement durant la période post-coloniale des années 1960, ce projet visait fondamentalement à réduire l’isolement géographique des territoires sahariens et à revitaliser les flux commerciaux historiques entre les régions septentrionales et méridionales du Sahara.

Publicité

Retombées économiques attendues et perspectives régionales

Cette nouvelle artère de communication positionne stratégiquement l’Algérie comme plaque tournante du commerce transfrontalier, renforçant son rayonnement économique dans la région. Les économies subsahariennes trouveront dans cette voie un accès privilégié vers les marchés méditerranéens et européens pour leurs produits et matières premières.

L’impact anticipé de ce corridor dépasse largement le cadre purement commercial. Les experts prévoient une intensification des échanges entre pays africains pouvant atteindre 20% durant la première décennie d’opération complète. Cette autoroute transsaharienne facilitera également la mobilité des populations, encouragera le développement touristique dans des zones auparavant inaccessibles et stimulera les interactions culturelles transfrontalières. Elle contribuera significativement à la stabilisation régionale en désenclavant des territoires précédemment marginalisés. Pour les populations locales, la proximité nouvelle avec les centres économiques, sanitaires et éducatifs représente une transformation majeure susceptible d’améliorer considérablement leur niveau de vie et leurs perspectives d’avenir.