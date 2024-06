Real Madrid : la Chine en colère après un incident raciste

Photo de SeppH de Pixabay

Une récente polémique a éclaté entre la Chine et le Real Madrid suite aux déclarations jugées insultantes d’un supporter du club madrilène. L’ambassade de Chine en Espagne a publié un communiqué pour protester contre ces propos, qualifiés de « vulgaires et de mauvaise nature » envers la Chine. La représentation diplomatique du pays asiatique en Espagne a exprimé « son choc et sa colère » face à une vidéo dans laquelle un supporter espagnol, avant la finale de la Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid, chantait une chanson insultante envers les Chinois au cours d’une interview.

L’incident, filmé par un utilisateur chinois de TikTok a eu lieu près du stade de Wembley, où s’est jouée la finale. La vidéo a rapidement suscité un débat houleux sur les réseaux sociaux chinois, notamment sur Weibo, où de nombreux utilisateurs ont exprimé leur indignation. L’un des supporters espagnols interviewés, après avoir appris la nationalité de l’intervieweur, a proféré des propos d’une extrême bassesse. Il entonnera ceci : » N*que les Chinois ! Allons n*quer cette ch*tte chinoise. Petite chinoise, je peux m’en occuper sur le lit de ta mère« .

Dans son communiqué, l’ambassade de Chine en Espagne a fermement dénoncé les propos du supporter. Elle a également souligné l’importance de lutter contre toutes formes de racisme et de xénophobie, un message qui a trouvé un écho dans les discussions en ligne.

Le Real Madrid, de son côté, a rapidement réagi en condamnant le comportement inapproprié de son supporter. Le club a publié une déclaration dans laquelle il réaffirme son engagement contre le racisme et la xénophobie. « Cette action était un incident isolé d’un supporter individuel qui ne représentait pas les valeurs et les principes du club ou de la majorité des supporters du Real Madrid« , a déclaré le Real Madrid. Le dernier vainqueur de la Ligue des champions a remercié les supporters chinois pour leur dévouement sans faille dans le soutien du club. D’après l’ambassade de Chine en Espagne, la Casa Blanca a exprimé son souhait de continuer à contribuer positivement à l’amitié entre l’Espagne et la Chine.

Cette polémique met en lumière les tensions croissantes autour des questions de respect et de diversité culturelle dans le sport. Elle rappelle également l’importance pour les clubs et les supporters de maintenir des standards élevés de comportement, tant sur le terrain qu’en dehors.