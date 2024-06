Russie: il devient millionnaire en vendant des Nike et Lego après les sanctions

Wijnand Herinckx. Handout via REUTERS/File Photo

Depuis les sanctions imposées par de nombreuses entreprises occidentales à la suite de l’offensive russe en Ukraine en février 2022, le marché russe a connu une sérieuse pénurie de produits occidentaux. Des marques emblématiques telles que Nike et Lego ont décidé de cesser leurs activités en Russie, mais cela n’a pas empêché leurs produits de circuler dans le pays.

C’est grâce à des entrepreneurs comme Wijnand Herinckx, un Néerlandais audacieux et visionnaire, que ces marques continuent de parvenir aux consommateurs russes. Herinckx, entrepreneur avisé basé aux Pays-Bas, a trouvé une opportunité lucrative dans le vide laissé par le retrait des grandes marques occidentales du marché russe.

Utilisant un réseau complexe d’intermédiaires et de filières à travers la Turquie, il a réussi à introduire des produits de marques renommées comme Nike, Lego et Reebok en Russie, contournant ainsi les sanctions internationales. L’homme d’affaires néerlandais a confié à l’agence Reuters que son entreprise emploie actuellement 82 personnes et prévoit de réaliser un chiffre d’affaires impressionnant de 35 millions d’euros cette année.

Une croissance significative par rapport à l’année précédente, où son entreprise avait généré 22,2 millions d’euros. Malgré le désaccord des marques telles que Nike et Lego concernant ses activités, Herinckx persiste. « Nike ne souhaite pas que ses produits soient expédiés en Russie, mais ne nous l’interdit pas non plus« , a-t-il déclaré, soulignant qu’il ne vend que des articles ne faisant pas l’objet de sanctions spécifiques.

Reuters souligne que l’entreprise de Herinckx n’est pas la seule à exploiter ce marché gris pour faire entrer des biens occidentaux en Russie malgré les sanctions. Bien que critiquées pour leur impact indirect sur l’économie russe, de telles initiatives ont contribué à maintenir un flux de produits occidentaux dans le pays, notamment des marques très prisées.

En juillet 2022, Moscou a pris la décision controversée d’autoriser l’importation de marchandises sans le consentement des propriétaires de marques, facilitant ainsi l’accès à des produits occidentaux désirés et stimulant l’économie locale.

L’affaire de Herinckx met en lumière les défis complexes auxquels font face les entreprises dans un contexte de sanctions internationales et les stratégies inventives mises en place pour contourner ces obstacles. Bien que controversées, de telles initiatives soulèvent des questions sur l’efficacité des sanctions et les impacts imprévus sur les économies concernées.