Elon Musk: un autre milliardaire s’apprête à le concurrencer dans ce domaine

Apu Gomes

Depuis 2019, Elon Musk a révolutionné l’accès à Internet mondial grâce à Starlink, sa constellation de satellites en orbite basse. Cette initiative audacieuse de SpaceX a rapidement transformé le paysage des télécommunications, offrant une connectivité à haut débit dans des régions isolées ou mal desservies. Avec plus de 7100 satellites actuellement opérationnels, Starlink domine le marché de l’Internet par satellite, générant des revenus considérables et établissant SpaceX comme un acteur incontournable du secteur spatial commercial. La vision de Musk a non seulement démocratisé l’accès à Internet mais a également renforcé sa position d’innovateur disruptif dans l’industrie technologique mondiale.

La constellation Kuiper d’Amazon prend son envol

Le 9 avril 2025, Amazon s’apprête à lancer sa propre constellation de satellites Internet à haut débit, baptisée Projet Kuiper. Une fusée Atlas V 551 décollera de Cap Canaveral en Floride pour mettre en orbite les 27 premiers satellites à une altitude de 630 km. Cette mission marque l’entrée officielle de Jeff Bezos dans la course aux constellations de satellites, après avoir prouvé les capacités de sa fusée New Glenn via Blue Origin.

Le Projet Kuiper ambitionne de déployer environ 3200 satellites dans sa configuration initiale, bien moins que les 7100 de Starlink, mais significativement plus que les 600 d’Eutelsat (issu de sa fusion avec OneWeb). Ces satellites utiliseront la technologie OISL permettant de maintenir des communications Internet atteignant 100 Gbit/s entre les différents éléments de la constellation.

Une stratégie progressive face à un défi technique majeur

Selon le vice-président du Projet Kuiper, l’équipe a mené une préparation rigoureuse au sol, tout en reconnaissant que certains apprentissages ne peuvent s’acquérir qu’en conditions réelles. Il souligne le caractère inédit de cette opération consistant à gérer simultanément un tel nombre d’appareils en orbite.

Les responsables d’Amazon considèrent cette première mission comme le point de départ d’une aventure au long cours. Le vice-président indique que l’entreprise s’est équipée des infrastructures nécessaires pour évoluer et s’adapter en fonction des résultats obtenus, en vue d’un calendrier de lancements qui s’étendra sur plusieurs années.

Ce premier déploiement fait suite à des tests bêta jugés concluants par Amazon, qui cherche désormais à affronter directement SpaceX sur le marché lucratif de l’Internet satellitaire. Pour Jeff Bezos, cette initiative représente une étape cruciale dans sa volonté de s’imposer parmi les leaders du secteur spatial commercial, intensifiant ainsi la rivalité entre les deux milliardaires visionnaires de la tech américaine.