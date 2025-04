Fortunes: le nombre de milliardaires atteint un niveau inégalé

Bernard Arnault, PDG de LVMH. Photo Joël SAGET/AFP

Les géants du numérique poursuivent leur ascension financière vertigineuse, redéfinissant l’équilibre économique global. Elon Musk, dirigeant d’entreprises novatrices telles que Tesla, SpaceX et X (ex-Twitter), a construit sa puissance économique sur l’automobile électrique, la conquête spatiale et les plateformes numériques. Jeff Bezos, créateur d’Amazon, a bouleversé les habitudes d’achat mondiales avant d’étendre son empire au cloud, à la distribution et à l’exploration spatiale via Blue Origin. Mark Zuckerberg, architecte de l’univers Facebook devenu Meta, a exploité l’explosion des médias sociaux et oriente désormais ses ambitions vers le métavers pour amplifier son empreinte financière.

D’après le récent palmarès de Forbes dévoilé ce mardi 1er avril, notre planète compte maintenant 3 028 détenteurs de fortunes supérieures au milliard de dollars, représentant une augmentation de 247 personnes comparé à l’année dernière. L’addition de leurs avoirs atteint la somme pharaonique de 16 100 milliards de dollars, marquant une progression de 2 000 milliards en douze mois. Cette masse financière surpasse l’activité économique totale de l’ensemble des nations mondiales, hormis les États-Unis et la Chine.

L’hégémonie des magnats américains

Les États-Unis règnent sans partage sur ce classement avec 902 membres du club des multimilliardaires, devançant largement la Chine (516) et les autres économies majeures. À la pointe de cette élite, Elon Musk renforce son statut d’individu le plus opulent du globe avec un capital évalué à 342 milliards de dollars, ayant connu une expansion de 147 milliards en une période annuelle. Le trio de tête se complète avec Mark Zuckerberg, qui établit un pic personnel à 216 milliards de dollars, et Jeff Bezos, qui s’installe en troisième position avec 215 milliards.

Larry Ellison, cofondateur d’Oracle, occupe le quatrième rang avec une fortune s’élevant à 192 milliards de dollars, contraignant le Français Bernard Arnault à se contenter de la cinquième marche avec 178 milliards, son positionnement le moins favorable depuis 2017. Il est significatif que plusieurs de ces magnats technologiques américains, dont Musk, Bezos et potentiellement Zuckerberg, ont manifesté leur alignement avec l’administration Trump.

Une polarisation des capitaux sans égale

L’accumulation des patrimoines atteint des niveaux stupéfiants. Les données de Forbes révèlent que les 15 personnalités au sommet de la pyramide financière mondiale contrôlent ensemble 2 400 milliards de dollars, un montant supérieur aux avoirs cumulés des 1 500 possesseurs de milliards les moins fortunés. Ce déséquilibre témoigne de l’écart croissant entre un cercle restreint d’ultra-privilégiés et la majorité de la population.

Cette centralisation des ressources économiques pose des interrogations essentielles concernant la distribution des biens planétaires et l’influence que détiennent ces personnalités. Tandis que les trésors des multimilliardaires continuent de s’accroître à cadence soutenue, ils constituent désormais une portion considérable de la prospérité mondiale, illustrant une centralisation financière inédite dans les annales économiques contemporaines.