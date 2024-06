Santé en Côte d’Ivoire : des avancées importantes au service du développement national

Photo Unsplash

La Côte d’Ivoire, à un tournant crucial de son histoire politique, s’efforce de transformer son système de santé pour répondre aux besoins croissants de sa population. Dans un contexte où l’accès aux soins de santé reste un défi majeur en Afrique de l’Ouest, le pays affiche des progrès significatifs grâce à des réformes ambitieuses et des investissements massifs. Analyse des initiatives qui transforment le secteur sanitaire ivoirien.

Enjeux sanitaires en Afrique de l’Ouest : un contexte critique

En Afrique subsaharienne, les systèmes de santé sont souvent mis à rude épreuve par des infrastructures insuffisantes, un manque de personnel qualifié et des ressources financières limitées. Selon l’ONG Mercy Ships, 93% de la population d’Afrique subsaharienne n’a pas accès à des services de santé essentiels. La Côte d’Ivoire, en particulier, fait face à des taux de mortalité infantile élevés et à la persistance de maladies infectieuses comme le paludisme, la tuberculose et le VIH/SIDA. Un rapport des Nations unies de 2022 indique que le taux de mortalité infantile en Côte d’Ivoire est en baisse, mais tout de même de 69 pour 1000 naissances vivantes, un chiffre qui souligne l’urgence d’intervenir.

Modernisation des infrastructures : une transformation en profondeur

Face à ces défis, les autorités ivoiriennes ont pris des mesures décisives pour moderniser les infrastructures de santé. En mars 2024, le Ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle Pierre Dimba rappelait l’objectif de « garantir à tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien, une offre optimale de soins de santé, qui puisse permettre à chacun d’apporter sa pleine contribution à l’œuvre de développement du pays ».

En juillet 2023, la Côte d’Ivoire devenait le premier pays d’Afrique francophone à ouvrir un institut doté de services liés à la médecine nucléaire, à Abidjan. Moins d’un an plus tard, en avril 2024, le gouvernement annonçait un investissement de 1000 milliards FCFA, témoignant de cette dynamique positive. Des hôpitaux régionaux flambant neufs ont vu le jour à San-Pédro et Man, tandis que l’hôpital général de Korhogo a été entièrement rénové. Depuis 2018, 41,6 milliards de FCFA ont également été investis dans la réhabilitation des hôpitaux militaires à Abidjan, Bouaké, Korhogo et Daloa, illustrant une volonté de renforcer l’accessibilité et la qualité des soins pour tous les citoyens.

Accès universel aux soins de santé : un défi relevé

L’un des piliers de cette transformation est le programme Couverture Maladie Universelle (CMU), lancé en janvier 2019. Ce programme ambitieux vise à offrir une assurance santé à toute la population, surtout aux plus défavorisés, avec une attention particulière pour les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans. Le programme CMU a déjà permis d’augmenter significativement l’accès aux soins de santé de base, réduisant ainsi les inégalités en matière de santé. Selon le ministère de l’Emploi et de la Protection sociale ivoirien, plus de dix millions de personnes ont été inscrites à la CMU, dont six millions pour la seule année 2023.

Renforcement des capacités médicales et promotion de la santé

Pour garantir une qualité de soins optimale et combler le manque de médecins, le gouvernement ivoirien, en collaboration avec des institutions telles que l’Université Félix Houphouët-Boigny et l’Université Alassane Ouattara, a mis en œuvre des programmes de formation continue pour les professionnels de santé. Ces initiatives visent à renforcer les compétences dans des domaines critiques comme la cardiologie et la chirurgie. Selon la Banque mondiale, ces programmes de formation font partie des efforts pour améliorer la qualité et l’accès aux soins de santé dans le pays.

Des organisations internationales telles que l’UNICEF et la Banque mondiale jouent encore un rôle crucial dans le soutien à ces initiatives. Par exemple, la Banque mondiale soutient divers programmes de renforcement des capacités en santé pour améliorer les services de soins de santé maternelle et infantile. L’UNICEF, quant à lui, travaille avec le gouvernement pour améliorer la formation des professionnels de santé et garantir que les enfants et les mères reçoivent des soins adéquats.

Des campagnes de sensibilisation intensifiées par les autorités sanitaires, avec le soutien de l’OMS et de l’ONG Gavi, ont contribué à une augmentation notable des taux de vaccination contre la polio et la rougeole. En outre, des initiatives technologiques comme l’application M-Vaccin Côte d’Ivoire, développée en partenariat avec Orange et Gavi, utilisent des rappels de vaccination et des informations en langues locales pour sensibiliser la population aux bénéfices de la vaccination.

Vers un avenir sain et prometteur

Les réformes et investissements réalisés dans le secteur de la santé en Côte d’Ivoire ne sont pas seulement des accomplissements isolés, mais s’inscrivent dans une vision stratégique de long terme pour le bien-être de la population. En modernisant les infrastructures et en garantissant un accès équitable aux soins, le pays pose les bases d’un système de santé plus résilient et inclusif. Alors que la Côte d’Ivoire se prépare à de nouvelles échéances politiques, la priorité donnée à la santé publique représente la promesse d’un avenir meilleur pour chaque Ivoirien.

Les réformes initiées reflètent une compréhension des besoins de la population et une volonté d’intégrer les meilleures pratiques mondiales dans le contexte ivoirien. En suivant les recommandations des experts de la santé publique et en s’appuyant sur des données probantes, la Côte d’Ivoire montre la voie vers un système de santé plus efficace et équitable.