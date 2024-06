Santé sexuelle au Bénin: BNN 229 renforce l’accès aux services à Tori-Bossito

Renforcer l’accès aux services de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. C’est du moins l’objectif principal poursuivi par l’association Iléwa, membre du consortium Billi Now Now (BNN 229) à travers l’organisation de « la foire des Billis ». Il s’agit d’une initiative en faveur de la population de la commune de Tori-Bossito qui s’est déroulée du jeudi 20 au samedi 22 juin 2024. Au cours de cette période de mobilisation sociale, matérialisée par diverses activités ludiques et éducatives, la population de cette commune a eu droit à des services de santé offerts par la clinique mobile de l’abpf.



Ces trois jours de mobilisation ont connu la participation d’une gamme variée de personnes. Le tout premier acte de cette série d’activités a été la caravane organisée par les « Billis » à travers les rues et points stratégiques de la commune de Tori-Bossito. Elle a eu le mérite de sensibiliser la population de la localité sur le but de la présence des « billis ». Ainsi, les caravaniers, sous les chants et danses, se sont rendus au Centre de Promotion Sociale, à la mairie avant la cérémonie de lancement officielle de la foire par le maire Rogatien Akouakou.

Publicité



« Cette campagne s’ajoute aux nombreuses initiatives menées par ce mouvement de jeunes dirigé par les jeunes et qui intervient dans la commune depuis près de 2 ans », a déclaré l’autorité municipale. « Billi Now Now a profondément transformé notre commune en initiant des actions essentielles pour l’épanouissement de notre jeunesse, un pilier central de notre plan de développement communal et en parfait alignement avec les objectifs gouvernementaux. Depuis son arrivée, ce mouvement incarne les valeurs de solidarité et d’engagement en mettant en avant le potentiel des jeunes de Tori-Bossito à travers des programmes innovants », a déclaré le maire pour exprimer l’impact positif de ces initiatives.



On retiendra que, la participation des jeunes et des communautés locales a été massive, avec une forte implication dans les activités proposées. Les jeunes activistes et innovateurs ont pu promouvoir leurs services, sensibilisant ainsi un large public aux questions de santé sexuelle et reproductive.