Sénégal : cette superstar des Lions de la Teranga s’implique pour sa communauté

Idrissa Gana Gueye (GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP)

Idrissa Gana Gueye, la superstar de l’équipe nationale de football du Sénégal et joueur d’Everton, ne se contente pas de briller sur les terrains de football. En dehors des stades, il s’investit profondément pour le bien-être de sa communauté à travers des initiatives humanitaires et des projets de développement.

Récemment, Gana Gueye a été reçu par le ministre de la Santé et de l’Action sociale du Sénégal, le Docteur Ibrahima Sy. Cette rencontre a été l’occasion pour l’ex-joueur du Paris Saint-Germain de présenter les différents projets développés par son association, For Hope, dans le domaine de la santé et de renforcer la collaboration entre les deux structures.

Co-fondateur de For Hope, Gana Gueye s’est engagé à améliorer la vie des communautés défavorisées. L’association a déjà accompli des exploits impressionnants : la prise en charge de 4 627 enfants dans 11 pays, l’électrification de 10 villages, la construction d’un espace psychosocial pour les jeunes, d’une maison des parents pour les enfants atteints de cancer, et d’une maternité. Ces initiatives témoignent de l’engagement de Gueye à utiliser sa notoriété et ses ressources pour apporter des changements positifs et durables.

La vision de For Hope ne s’arrête pas là. L’association ambitionne d’élargir ses actions dans divers domaines tels que l’alimentation, l’éducation, la santé, le développement durable et l’environnement. En collaborant étroitement avec le ministère de la Santé et de l’Action sociale, For Hope vise à multiplier les impacts positifs et à créer un avenir meilleur pour les générations futures.

« Nous sommes déterminés à faire une différence réelle et durable dans la vie des gens. Avec le soutien du ministère, nous pouvons atteindre encore plus de communautés et étendre nos projets pour un impact plus large » a déclaré Gana Gueye lors de sa rencontre avec le ministre.

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, le Docteur Ibrahima Sy, a salué l’initiative de Gana Gueye et son association, soulignant l’importance de telles collaborations pour améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Idrissa Gueye, avec ses actions humanitaires, montre que le rôle d’un athlète va au-delà du sport. Son engagement envers sa communauté et ses efforts pour apporter des améliorations tangibles dans la vie des gens font de lui un modèle pour de nombreux jeunes et un véritable héros hors du terrain.