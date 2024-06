Sénégal : Ousmane Sonko s’exprime sur la crise israélo-palestinienne

Ousmane Sonko (DR)

La crise israélo-palestinienne continue de susciter des réactions vives à travers le monde, et l’Afrique n’est pas en reste. Ce dimanche 9 juin, lors d’une conférence organisée par la Jeunesse patriotique du Sénégal (JPS), le Premier ministre Ousmane Sonko a exprimé une position ferme sur la situation en Palestine. Sonko a dénoncé ce qu’il qualifie de « génocide » perpétré contre les Palestiniens, accusant les grandes puissances mondiales de complicité.

Au cours de son intervention, le Premier ministre a souligné l’importance de la solidarité internationale face à ce qu’il décrit comme une grave injustice. « Un peuple aujourd’hui soumis à un génocide. Avec la complicité de toutes les puissances de ce monde. Ceux qui se définissent comme les grandes démocraties, ceux qui défendent les Droits de l’homme. Ceux qui prétendent nous donner des leçons sont aujourd’hui les plus grands complices du génocide perpétré contre le peuple palestinien« , a-t-il déclaré. Sonko a exhorté la communauté internationale à agir de manière décisive pour mettre fin à la violence et protéger les droits des Palestiniens.

Cette prise de position s’inscrit dans un contexte de soutien historique de divers pays africains à la cause palestinienne. En effet, plusieurs nations du continent ont, depuis des décennies, exprimé leur solidarité avec le peuple palestinien, dénonçant les actions militaires israéliennes et appelant à une résolution pacifique du conflit basée sur la reconnaissance des droits des Palestiniens.

Les propos du Premier ministre sénégalais reflètent une opinion grandement partagée parmi les citoyens africains. Beaucoup voient la crise israélo-palestinienne non seulement comme une question politique, mais aussi comme une question de droits de l’homme et de justice. Les accusations de complicité des grandes puissances font écho aux critiques souvent formulées contre l’inaction ou le soutien implicite des pays occidentaux aux politiques israéliennes.

En Afrique, la question palestinienne est souvent liée à des thèmes plus larges de décolonisation et de lutte contre l’oppression. Les parallèles sont fréquemment établis entre la lutte des Palestiniens et les luttes historiques des peuples africains contre la colonisation et l’apartheid. Cette perspective renforce le sentiment de solidarité et d’empathie envers les Palestiniens.

Lors de la conférence, Ousmane Sonko a également demandé au président Bassirou Diomaye Faye d’actionner des mécanismes pour soutenir de manière plus ferme la Palestine. Le chef du gouvernement dira ceci : « Je demande à Son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye, seul détenteur de la politique étrangère et diplomatique du Sénégal, d’engager le Sénégal aux côtés de l’Afrique du Sud et de tous les autres pays qui, aujourd’hui, ont entrepris des poursuites contre les dirigeants israéliens pour crime contre l’humanité. »