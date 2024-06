Top 5 des pays les plus menacés par la montée des eaux

La crise climatique impose des défis sans précédent à notre planète, et parmi ses conséquences les plus redoutées se trouve la montée des eaux. Ce phénomène, qui résulte de la fonte des glaces et de l’expansion thermique des océans, menace particulièrement certains pays, au point de rendre certains territoires inhabitables d’ici la fin du siècle. Basé sur une étude publiée dans Environmental Research Letters dont les données ont été compilées par Futura Science, voici les cinq pays les plus menacés par la montée des eaux.

1. Bangladesh

Le Bangladesh est en première ligne de cette crise. Avec une grande partie de son territoire située à moins de dix mètres au-dessus du niveau de la mer, le pays est extrêmement vulnérable aux inondations. Les deltas du Gange et du Brahmapoutre, où se concentrent une population dense et des terres agricoles essentielles, sont particulièrement menacés. Les cyclones fréquents et les pluies de mousson intensifient encore les risques, rendant la situation de plus en plus critique.

2. Vietnam

Le Vietnam est également sévèrement touché, notamment dans les deltas du Mékong et du Fleuve Rouge. Ces régions, densément peuplées et vitales pour l’agriculture du pays, subissent une érosion côtière rapide. La protection insuffisante des côtes et l’augmentation des tempêtes amplifient les dangers liés à la montée des eaux, mettant en péril non seulement les habitations mais aussi la sécurité alimentaire.

3. Égypte

En Égypte, le delta du Nil est une région particulièrement à risque. Une grande partie de la population vit dans cette zone basse et fertile, où l’infrastructure de drainage n’est pas adaptée pour gérer une montée significative du niveau de la mer. De plus, la salinisation des terres agricoles due à l’intrusion de l’eau de mer menace la production alimentaire, créant ainsi un défi supplémentaire pour le pays.

4. Thaïlande

La Thaïlande, avec sa capitale Bangkok située à faible altitude, est confrontée à des risques d’inondation croissants. La ville s’affaisse progressivement, augmentant encore sa vulnérabilité. Le tourisme côtier, qui dégrade les zones fragiles comme Phuket, et les tempêtes tropicales fréquentes aggravent les risques, faisant de la montée des eaux une menace imminente pour le pays.

5. Malaisie

La Malaisie, en particulier ses zones urbaines côtières comme Kuala Lumpur et Penang, est très exposée aux inondations. La perte des mangroves, qui jouent un rôle crucial en tant que barrières naturelles, accroît la vulnérabilité de ces régions. Les mesures actuelles de protection contre les inondations sont insuffisantes face aux projections de montée des eaux, mettant en péril de vastes zones urbaines.