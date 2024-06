Top 5 des pays les plus pauvres au monde en 2024 selon Global Finance

La pauvreté persiste dans de nombreux pays à travers le monde, malgré les richesses et les ressources disponibles. Voici le classement des cinq pays les plus pauvres en 2024, selon les données de Global Finance. Notez que ces pays font face à des défis complexes, allant des conflits internes aux crises économiques.

1- Soudan du Sud

Le Soudan du Sud occupe la première place de ce triste classement. Ce jeune pays, né en 2011 après des décennies de guerre civile, lutte contre la pauvreté, les conflits armés et l’instabilité politique. Malgré ses ressources naturelles, le Soudan du Sud peine à améliorer le niveau de vie de sa population.

Publicité

2- Burundi

Le Burundi, situé en Afrique de l’Est, est un pays enclavé qui a connu des années de conflits ethniques et politiques. Sa population fait face à des défis tels que la malnutrition, l’accès limité à l’éducation et les problèmes de santé. Le PIB par habitant y est l’un des plus bas au monde.

3- République centrafricaine (RCA)

La RCA, riche en ressources naturelles telles que l’or, le pétrole, l’uranium et les diamants, est paradoxalement l’un des pays les plus pauvres du monde. Les conflits armés et l’instabilité politique ont entravé son développement économique, laissant sa population dans une situation précaire depuis près d’une décennie.

4- République démocratique du Congo (RDC)

La RDC, immense pays d’Afrique centrale, est dotée de vastes ressources naturelles, notamment des minéraux précieux. Cependant, les conflits internes, la corruption et la mauvaise gouvernance ont maintenu une grande partie de sa population dans la pauvreté. Le PIB par habitant y reste très faible.

5- Mozambique

Le Mozambique, situé sur la côte est de l’Afrique, est confronté à des défis tels que les catastrophes naturelles (cyclones, inondations), la corruption et les inégalités. Malgré ses richesses en gaz naturel et en minéraux, le pays peine à améliorer les conditions de vie de sa population.