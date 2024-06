Tourisme : ce géant du Maghreb bientôt concurrencé par son rival

Alger (ABDO SHANAN - L'OBS)

Lors de la récente cérémonie des « Diplomatic Travel Awards 2024 » en Inde, le Maroc a été distingué comme « destination la plus dynamique du monde ». Cette reconnaissance met en lumière la richesse culturelle et architecturale du royaume, ainsi que les relations solides qu’il entretient avec l’Inde, soulignées par la présence de son ambassadeur. Le Maroc a enregistré une affluence record de 14,5 millions de visiteurs en 2023, signe d’une croissance soutenue et d’un attrait touristique fort.

À l’est du Maroc, l’Algérie se lance dans une ambitieuse révolution de son secteur touristique. Avec un total de 3,3 millions de visiteurs étrangers en 2023, le pays envisage de quadrupler ce nombre d’ici 2030. Selon Saliha Nacerbay, directrice générale de l’Office national du tourisme, exprimé lors du Salon international du tourisme et du voyage à Alger, l’Algérie prévoit de stimuler les investissements pour développer les infrastructures hôtelières et touristiques.

Publicité

Le gouvernement algérien a approuvé près de 2 000 projets touristiques, avec 800 d’entre eux déjà en construction. Ce plan inclut également la rénovation de 249 sites historiques, avec des améliorations en cours pour 70 sites et des plans de restauration pour 50 autres. L’objectif est de faire de l’Algérie une destination de choix sur la carte mondiale du tourisme.

En parallèle, l’Algérie cherche à diversifier son offre touristique en valorisant l’artisanat local et les traditions culturelles, dans le but de créer un secteur touristique solide et compétitif. Ce renforcement du secteur vise à établir un véritable défi à la suprématie touristique du Maroc, dont l’industrie soutient directement 700 000 emplois.

Néanmoins, l’Algérie doit surmonter de nombreux défis pour atteindre le niveau de développement touristique du Maroc, qui jouit déjà d’une réputation internationale et d’infrastructures bien établies. Actuellement, le secteur touristique algérien reste relativement modeste en termes de création d’emplois directs comparés à son voisin.

L’intensification de la compétition entre ces deux géants du Maghreb pourrait transformer la dynamique touristique régionale. Si l’Algérie réussit à atteindre ses objectifs ambitieux, elle pourrait bien se positionner comme une nouvelle destination majeure, offrant une alternative captivante aux paysages déjà prisés du Maroc. Cette rivalité, bien que compétitive, pourrait stimuler le tourisme dans toute la région, profitant à l’économie locale et offrant de nouvelles options aux voyageurs internationaux.