Tourisme : ce pays d’Afrique du Nord en tête sur le continent

Le 5 juin dernier, le cabinet espagnol Bloom Consulting a publié l’édition 2024-2025 de son rapport Country Brand Ranking/Tourism Edition, révélant que l’Égypte reste la destination africaine la plus visitée. À l’échelle mondiale, le pays d’Afrique du Nord fait une entrée remarquée dans le top 20 des destinations touristiques les plus attractives, confirmant ainsi son statut de lieu de prédilection pour les voyageurs du monde entier. Elle occupe la 19ᵉ place.

Selon l’étude, l’Égypte a gagné six places au plan mondial par rapport à la précédente édition du rapport. Cette avancée notable est le résultat de stratégies efficaces et d’efforts constants pour améliorer et promouvoir l’image du pays. Bloom Consulting a analysé plusieurs critères pour établir son classement, notamment le volume des requêtes sur les moteurs de recherche, ainsi que la performance des sites web et des réseaux sociaux des acteurs de promotion touristique.

Ces résultats témoignent des efforts soutenus des autorités égyptiennes et des professionnels du secteur pour attirer les touristes. Les initiatives de marketing numérique, l’amélioration des infrastructures touristiques et la préservation des sites historiques emblématiques comme les pyramides de Gizeh, le Sphinx, et les temples de Louxor, ont tous contribué à cette performance exceptionnelle.

L’Égypte est renommée pour son riche patrimoine historique, ses merveilles archéologiques, et ses magnifiques paysages naturels. De la vallée du Nil aux plages ensoleillées de la mer Rouge, le pays offre une diversité d’expériences touristiques qui continue de fasciner les visiteurs. Les croisières sur le Nil et les explorations des anciens trésors pharaoniques restent des attractions majeures.

En parallèle, les autorités égyptiennes ont investi dans des initiatives de sécurité pour garantir la sûreté des visiteurs, ainsi que dans des projets d’infrastructure pour améliorer l’accessibilité et le confort des sites touristiques. La modernisation des aéroports, l’amélioration des services de transport et la construction de nouveaux hôtels de luxe sont autant d’éléments qui renforcent l’attrait du pays.

Ce classement de Bloom Consulting n’est pas seulement une reconnaissance du travail accompli, mais aussi une incitation pour l’Égypte à continuer sur cette voie de développement touristique durable. Le pays se positionne comme un leader en Afrique et un acteur majeur sur la scène touristique mondiale, attirant chaque année des millions de visiteurs désireux de découvrir ses richesses culturelles et naturelles.

Dans l’ensemble, les pays africains ne ménagent aucun effort pour améliorer leur image et attirer davantage de touristes. L’Égypte, en particulier, montre la voie avec des résultats impressionnants qui mettent en lumière l’importance de la promotion touristique et de l’investissement dans le secteur. Ce succès est un exemple inspirant pour les autres nations africaines qui cherchent à renforcer leur attractivité touristique et à développer leur économie grâce à ce secteur dynamique. Découvrez ci-dessous les 20 destinations africaines les plus attractives pour les touristes.