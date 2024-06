(MAXIM SHEMETOV / REUTERS)

Vladimir Poutine a récemment dévoilé les conditions sous lesquelles la Russie serait prête à envisager un cessez-le-feu en Ukraine. Ces exigences incluent principalement le retrait des forces ukrainiennes des régions revendiquées par la Russie et l’abandon par Kiev de son projet d’adhésion à l’OTAN. Selon Poutine, une fois que ces conditions seraient remplies, Moscou serait prête à entamer des négociations immédiatement.

Cependant, ces propositions sont perçues comme irréalistes et inacceptables par les autorités ukrainiennes et les représentants de l’OTAN. En effet, Mykhailo Podoliak, conseiller à la présidence ukrainienne, a qualifié ces revendications de « contraires au bon sens ». Il a exhorté la communauté internationale à ne pas prendre ces propositions au sérieux, les décrivant comme des illusions dangereuses.

La position de Poutine, qui inclut la remise de territoires tels que Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporijjia à la Russie, est vue comme une demande de capitulation de l’Ukraine. Il est important de noter que Moscou ne contrôle que partiellement ces régions, ce qui rend la demande encore plus problématique. De plus, Poutine continue de rejeter l’idée de discussions de paix organisées sans la participation de la Russie, affirmant qu’un dialogue sans Moscou ne pourra jamais aboutir à une solution durable au conflit.

La communauté internationale, et en particulier les pays occidentaux, voient ces exigences comme une stratégie pour détourner l’attention des véritables enjeux du conflit. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN, a affirmé que l’offre de Poutine manque de sincérité et n’est pas faite de bonne foi.

L’initiative ukrainienne d’organiser un sommet pour la paix en Suisse a également été vivement critiquée par Poutine, qui y voit un stratagème pour isoler la Russie et masquer les responsabilités occidentales dans la crise. Le président russe insiste sur le fait qu’une paix durable en Ukraine et la sécurité en Europe ne peuvent être atteintes sans un dialogue direct avec la Russie.