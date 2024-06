Une arme anti-drone testée avec succès par l’armée australienne

© CAPORAL JACOB JOSEPH, MINISTÈRE DE LA DÉFENSE AUSTRALIENNE

L’innovation dans le domaine militaire fait un pas de géant avec les récentes avancées de l’armée australienne : l’introduction réussie d’une arme laser compacte conçue pour abattre des drones en vol. Cette technologie, développée par AIM Defence sous le nom de code Fractl, représente une avancée significative dans la lutte contre les menaces aériennes modernes.

Les drones, qu’ils soient de petite ou grande taille, armés ou non, posent un défi croissant aux forces armées à travers le monde. Depuis leur utilisation extensive lors des récents conflits en Europe de l’Est, leur capacité à contourner les défenses traditionnelles en fait une priorité stratégique pour de nombreux pays.

Contrairement aux missiles coûteux et aux systèmes de brouillage complexes, les armes à énergie dirigée, comme les canons lasers, offrent une alternative prometteuse. Ils sont capables de neutraliser rapidement et précisément les drones en utilisant la vitesse de la lumière pour « griller » leurs composants essentiels. De plus, ces systèmes présentent l’avantage d’un coût opérationnel minime, réduisant ainsi le fardeau financier associé à la défense aérienne.

Jusqu’à présent, les prototypes de canons laser étaient souvent encombrants et nécessitaient une infrastructure lourde pour être opérationnels. Cependant, l’Australie a franchi une étape cruciale en développant le Fractl, un canon laser portable de moins de 50 kilos. Cette arme compacte, montée sur trépied, peut être déployée rapidement et efficacement sur le terrain, offrant ainsi une flexibilité opérationnelle inégalée.

Les tests récents menés par l’armée australienne sur le terrain de Puckapunyal, dans le centre de Victoria, ont démontré la capacité impressionnante du Fractl à intercepter les drones avec une précision redoutable. Contrairement aux systèmes conventionnels qui consomment de grandes quantités de munitions, le canon laser a réussi à accomplir sa mission de manière silencieuse et efficace.

Grâce à sa technologie avancée, le Fractl peut cibler un drone en vol à une distance allant jusqu’à 1 000 mètres, même lorsque celui-ci se déplace à une vitesse de 100 km/h. Le faisceau laser, d’un diamètre comparable à celui d’une pièce de 10 centimes, est suffisamment puissant pour endommager les capteurs du drone à des distances encore plus éloignées.

Un des avantages clés du Fractl réside dans sa facilité d’utilisation : équipé d’une télécommande intuitive, l’opérateur peut sélectionner précisément la partie du drone à viser, optimisant ainsi l’efficacité de chaque tir. En cas de nécessité de capture du drone, il est même possible de viser spécifiquement une hélice, permettant ainsi une récupération potentielle de l’engin.