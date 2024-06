Uranium en Afrique : des initiatives en marche pour accélérer le processus d’extraction

Photo Getty Images

La compagnie minière australienne Aura Energy a annoncé, le 3 juin, le lancement d’un processus de financement pour développer le projet Tiris, qui deviendra la première mine d’uranium de Mauritanie. Cette initiative marque une avancée significative dans l’exploitation des ressources naturelles du pays, en renforçant son potentiel en tant que producteur d’uranium. Selon une étude menée par Aura Energy, le projet Tiris pourrait produire jusqu’à 30 millions de livres d’uranium sur une période de 16 ans.

Pour concrétiser ce projet, Aura Energy a engagé les sociétés Orimco et Macquarie Capital afin de lever des fonds par le biais de la dette et d’identifier des investisseurs stratégiques potentiels. D’après des sources concordantes, l’investissement initial nécessaire pour développer Tiris s’élève à 230 millions de dollars. Ce financement permettra de couvrir les coûts de développement, d’infrastructure, ainsi que la mise en production, avec un objectif de production totale de 30,1 millions de livres d’uranium sur une période de 17 ans.

« La nomination d’Orimco en tant que conseiller en matière de dette et l’étude par Macquarie d’options d’investissement stratégique sont des étapes cruciales dans l’avancement de Tiris, alors que nous travaillons en vue d’une décision finale d’investissement à la fin de l’année 2024« peut-on lire dans un communiqué d’Aura Energy

Le projet Tiris représente une étape importante pour l’industrie minière mauritanienne et pour l’économie du pays en général. L’exploitation de cette mine pourrait attirer d’importants investissements étrangers, créant ainsi de nombreux emplois et stimulant le développement économique local. L’uranium est une ressource stratégique, ce qui rend le projet encore plus pertinent sur le plan international.

La capacité de la Mauritanie à produire de l’uranium pourrait jouer un rôle clé dans la diversification de son économie, traditionnellement basée sur l’exploitation d’autres ressources minières comme le fer et l’or. En développant cette nouvelle industrie, le pays pourrait établir des partenariats internationaux solides et bénéficier de nouvelles sources de revenus.

Le projet Tiris, situé dans une région désertique du nord de la Mauritanie, bénéficie d’un potentiel géologique prometteur. La mine devrait utiliser des technologies modernes et des pratiques minières durables pour minimiser l’impact environnemental. Aura Energy prévoit également de collaborer étroitement avec les communautés locales pour assurer que les bénéfices de l’exploitation minière soient partagés équitablement et contribuent au développement local.

L’uranium est essentiel pour répondre à la demande mondiale croissante en énergie propre et durable. La production d’uranium en Mauritanie pourrait donc jouer un rôle important dans la transition énergétique globale, en fournissant une source fiable de combustible pour les centrales nucléaires, qui produisent de l’électricité avec des émissions de carbone extrêmement faibles.

En poursuivant ce projet ambitieux, Aura Energy et la Mauritanie se positionnent comme des acteurs qui comptent dans l’industrie mondiale de l’uranium. Le projet Tiris pourrait ainsi renforcer la réputation de la Mauritanie sur la scène internationale, tout en contribuant de manière substantielle à son développement économique et social.

Le succès de ce projet dépendra de la capacité d’Aura Energy à mobiliser les fonds nécessaires et à mettre en place une infrastructure de pointe. Si ces objectifs sont atteints, la mine de Tiris pourrait devenir un modèle de développement minier durable et un moteur de croissance pour la Mauritanie.