USA: Eminem fait un retour avec Slim Shady

Eminem, de son vrai nom Marshall Bruce Mathers III, est une icône de la musique rap internationale. Révélé au grand public en 1999 avec son album « The Slim Shady LP », ce natif de Detroit a marqué les esprits avec des titres comme « Stan » et « Lose Yourself« , accumulant les récompenses dont un Oscar de la meilleure chanson originale. Son style provocateur, souvent controversé, et ses textes incisifs lui ont permis de se forger une réputation de rebelle dans l’industrie musicale, et après une carrière jalonnée de succès tels que « The Marshall Mathers LP » et « Encore« , son impact sur le hip-hop est indéniable.

Vendredi dernier, Eminem a jeté un pavé dans la mare avec l’annonce de son douzième album intitulé « The death of Slim Shady« . Ce nouvel opus, promis pour l’été 2024, semble marquer un tournant avec la mise en scène symbolique de la fin de son alter ego, Slim Shady. Le premier extrait de l’album, un morceau explosif intitulé « Houdini« , a été révélé, accompagné d’un clip qui suggère une évasion magistrale de son passé.

Le clip « Houdini » fait parler de lui non seulement pour son contenu musical mais aussi pour son esthétique visuelle audacieuse. Le début du clip montre Eminem recevant un appel de son manager Paul Rosenberg, qui semble stupéfait par le contenu de l’album. La vidéo est ponctuée d’apparitions de figures emblématiques comme 50 Cent, Snoop Dogg et Pete Davidson, et même Dr. Dre, établissant un lien entre le passé et le présent d’Eminem grâce à un prétendu portail spatio-temporel.

Cette nouvelle production n’échappe pas à la tradition provocatrice du rappeur. Eminem utilise le clip pour adresser des piques à diverses personnalités et groupes sociaux, y compris des commentaires acerbes sur les transgenres et les enfants, ce qui soulève des questions sur les limites de l’expression artistique dans le climat actuel de la « cancel culture« . Dans le clip, Eminem lance ouvertement des défis à ceux qui voudraient le censurer, mêlant magie et controverses avec des phrases choc telles que « cancel me« .

Au-delà de la polémique, ce retour est stratégique, marquant peut-être la dernière phase de la carrière d’Eminem avec l’introduction de « Houdini ». L’implication de célébrités dans le clip, ainsi que les références à ses œuvres précédentes, montrent une volonté de boucler la boucle tout en restant au centre des discussions médiatiques et musicales.

Ce retour d’Eminem sous les traits de Slim Shady est à la fois un hommage à son parcours et une réaffirmation de son style unique. Reste à voir si le public et la critique embrasseront ce nouvel album avec autant de ferveur que les précédents, ou si les controverses l’emporteront sur le contenu artistique.