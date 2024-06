VIDEO: Auma, la demi-soeur d’Obama gazée pendant une manifestation au Kenya

Auma Obama. Photo : Twitter

Lors d’une intense journée de manifestations à Nairobi, Auma Obama, la demi-sœur de l’ancien président américain Barack Obama, a été prise pour cible par les forces de l’ordre alors qu’elle accordait une interview en direct à CNN. Cet incident, survenu ce mardi 25 juin, s’inscrit dans le contexte d’une mobilisation antigouvernementale croissante contre le projet de budget 2024-2025 annoncé par le président William Ruto.

Depuis plus d’une semaine, le Kenya est secoué par des manifestations massives. Les citoyens, et en particulier les jeunes, protestent vigoureusement contre de nouvelles taxes prévues dans le projet de loi de finances. Le mouvement, surnommé « Occupy Parliament », a rassemblé une foule déterminée à exiger l’abandon complet de ces mesures fiscales qu’ils jugent oppressives et injustes.

Auma Obama, figure publique et activiste respectée, s’est jointe aux manifestants pour montrer son soutien. En pleine interview avec un journaliste de CNN, elle a été brutalement interrompue par l’inhalation de gaz lacrymogène dispersé par la police. Visiblement affectée, elle a été vue se mettant à tousser et peinant à continuer son discours, dénonçant en direct l’usage de la force contre les protestataires pacifiques. « Les jeunes Kényans manifestent pour leurs droits. Ils manifestent avec des drapeaux et des banderoles« , a-t-elle affirmé avant d’ajouter, « Je ne vois même plus. Ils sont aspergés de gaz lacrymogène« , avant de s’accroupir pour se protéger.

Les manifestations de ce mardi ont marqué la troisième journée consécutive de mobilisation intense. Elles ont été ponctuées de violents affrontements après que les manifestants aient franchi les barricades policières pour se diriger vers des bâtiments gouvernementaux clés, tels que le Parlement et la Cour Suprême. Les tensions ont culminé lorsque les protestataires ont pénétré dans l’enceinte parlementaire, où les députés venaient d’approuver des amendements controversés au projet de loi.