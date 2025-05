Drogue au Maghreb : ce pays prend des mesures fermes

Photo DR

L’Algérie entend franchir un cap décisif dans sa lutte contre les stupéfiants. Face à une menace en constante évolution, les autorités ont choisi de muscler leur dispositif légal et opérationnel. Lors d’une séance parlementaire consacrée à la question, le ministre de la Justice, Lotfi Boudjemaa, a présenté les grandes lignes d’un projet de loi qui se veut à la fois ambitieux et pragmatique.

Le nouveau texte, encore en discussion à l’Assemblée populaire nationale, ne se limite pas à renforcer les peines. Il introduit de nouveaux leviers pour frapper plus efficacement les réseaux de trafiquants. Parmi les mesures évoquées, la plus marquante concerne les établissements hôteliers. Ces derniers pourraient être temporairement ou définitivement fermés s’ils sont impliqués dans des activités liées au trafic ou à la consommation de drogue.

Une disposition qui vise à couper les réseaux de leurs lieux de repli souvent discrets et difficilement contrôlables. Autre innovation importante : l’introduction d’un système de récompenses pour les citoyens qui dénoncent les trafiquants. Une manière de briser le silence qui entoure ces réseaux et d’encourager la participation active de la population dans la lutte contre ce phénomène. Au-delà des sphères traditionnelles de la répression, le ministre a aussi abordé un terrain culturel souvent négligé dans ce type de débat : la musique. Il a pointé du doigt certaines chansons qui banalisent, voire glorifient, la consommation de stupéfiants.

Pour Lotfi Boudjemaa, il s’agit d’un nouveau canal de propagation du danger, notamment chez les jeunes. Des mesures pourraient être envisagées pour faire cesser cette forme d’apologie. Ces annonces surviennent dans un contexte où le trafic de drogue prend de nouvelles formes en Algérie. L’évolution des modes de consommation, la diversification des produits illicites et l’implantation de réseaux transnationaux imposent une réponse adaptée. Le gouvernement semble avoir compris que la seule logique punitive ne suffit plus. Il faut désormais combiner prévention, dissuasion et implication citoyenne.