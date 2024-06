Visas Schengen : des discriminations envers les africains dénoncées dans un rapport

Visa Schengen

L’accès à l’espace Schengen est souvent présenté comme un parcours semé d’embûches pour les ressortissants africains, une situation que ne connaissent pas leurs homologues d’autres continents. Les difficultés sont multiples et les taux de rejet élevés, mettant en lumière une disparité flagrante dans le traitement des demandes de visa.

Un rapport récent publié par le cabinet britannique de conseil en migration, Henley & Partners, met en évidence une discrimination systématique à l’encontre des africains cherchant à obtenir un visa Schengen. En 2022, plus de 392 000 demandes ont été rejetées en Algérie, le pays affichant le taux de refus le plus élevé avec 45,8%. Ce taux est nettement supérieur à celui observé dans d’autres régions, comme en témoigne le faible taux de rejet de seulement 4% pour les demandeurs résidant aux États-Unis.

Les raisons de ces refus sont souvent opaques et les critères appliqués semblent varier de manière significative entre les pays. Les demandeurs doivent non seulement prouver leur solvabilité financière mais également convaincre les autorités consulaires de la légitimité de leur visite et de leur intention de retourner dans leur pays d’origine après leur séjour.

La complexité de la procédure de demande de visa est elle-même un obstacle, exacerbée par des pratiques telles que la sous-traitance à des entreprises comme VFS Global, qui ont été critiquées pour leur gestion du système de rendez-vous. Auparavant, les créneaux étaient si convoités qu’ils étaient souvent monopolisés par des intermédiaires, rendant l’accès encore plus difficile pour les candidats ordinaires.

Mehari Taddele Maru, de l‘Institut Universitaire Européen, suggère que derrière ces taux de rejet se cachent des motivations politiques. Les rejets de visa seraient utilisés comme un outil de négociation par les gouvernements européens pour contraindre les pays nord-africains à accepter le retour de leurs ressortissants entrés illégalement en Europe.

Le rapport appelle les pays de l’espace Schengen à réformer ces pratiques discriminatoires, qui non seulement nuisent aux individus mais entravent également les échanges commerciaux, les partenariats d’affaires et les collaborations éducatives, au détriment des économies africaines.

Les conséquences de ces pratiques peuvent être profondes, allant d’une détérioration des relations diplomatiques à une perte d’opportunités économiques pour l’Afrique. Un appel à une réforme significative est nécessaire pour assurer un traitement équitable des demandeurs de visa africains, favorisant ainsi un échange mutuel plus ouvert et plus juste entre l’Afrique et l’Europe. L’équité dans l’octroi des visas pourrait non seulement renforcer les relations bilatérales mais également ouvrir de nouvelles voies pour le développement économique et social sur le continent africain.