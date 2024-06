Whatsapp prépare une entrée fracassante dans un domaine

PH: ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES

Dans le paysage des technologies de communication, WhatsApp s’est peu à peu détaché comme un incontournable, dominant des rivaux de longue date tels que Viber. Grâce à une interface intuitive et une infrastructure globale robuste, l’application a su captiver un large public international, facilitant ainsi les échanges textuels, vocaux et vidéo sans accroc notable. Cette prééminence s’est construite sur une stratégie d’innovations constantes et d’adaptations aux besoins des utilisateurs, lui permettant de se maintenir à la tête du peloton.

La dernière initiative de WhatsApp annonce une nouvelle ère où l’application entend redéfinir son utilité dans un segment jusqu’alors dominé par des plateformes comme Zoom ou FaceTime : les communications en groupe, notamment via les appels vidéo. L’application a récemirnt révélé un ensemble de fonctionnalités destinées à optimiser son utilisation lors des réunions virtuelles. Parmi les innovations, on note l’extension de la capacité des appels vidéo de groupe à 32 participants, désormais disponible tant sur la version mobile que sur celle de bureau. Cette mise à niveau permet à WhatsApp de se positionner comme un concurrent sérieux pour les communications professionnelles et personnelles à grande échelle.

Publicité

En plus de cette extension, WhatsApp a amélioré l’expérience utilisateur lors de ces appels en introduisant une mise en avant dynamique du participant qui parle, une fonctionnalité que des concurrents comme Zoom ont popularisé. Cette approche vise à fluidifier la communication dans les groupes larges en rendant les échanges plus naturels et organisés. Un autre ajout notable est la possibilité de partager l’écran avec l’audio simultanément. Cette fonction était déjà disponible, mais l’intégration de l’audio offre maintenant une dimension supplémentaire, très utile pour des sessions de co-visionnage de contenus multimédias.

Sous le capot technique, WhatsApp n’est pas en reste. L’application a implémenté le codec MLow pour améliorer la suppression du bruit et de l’écho, ce qui est particulièrement bénéfique dans les environnements bruyants. Ces améliorations sont d’autant plus cruciales que la qualité de l’appel peut désormais résister à des conditions de réseau moins optimales, avec une qualité audio et vidéo améliorée, même en bas débit.

L’ensemble de ces nouveautés, qui seront déployées dans les prochaines semaines, pourrait bien changer la donne pour WhatsApp. L’application, déjà plébiscitée pour ses fonctionnalités de messagerie, se dote ainsi des atouts nécessaires pour se tailler une place de choix dans le domaine des outils de communication pour les professionnels et les grandes réunions de famille ou d’amis.

L’impact de ces innovations sur le marché des communications pourrait être significatif. En se positionnant comme une plateforme polyvalente capable de gérer efficacement les communications à grande échelle, WhatsApp pourrait non seulement fidéliser davantage son large public mais aussi attirer de nouveaux utilisateurs à la recherche d’une solution tout-en-un pour leurs besoins de communication professionnelle et personnelle. Cette stratégie pourrait redéfinir les attentes en matière de communication en groupe, mettant la pression sur d’autres acteurs du secteur pour innover et s’adapter rapidement aux nouvelles normes établies par WhatsApp.