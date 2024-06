Yayi et Soglo à Niamey: Talon indifférent à une action au secours de sa gouvernance ?

Dans la crise entre le Niger et le Bénin, deux anciens présidents béninois se proposent comme médiateurs pour tenter d’apaiser la tension. Il s’agit de Nicéphore Soglo et Boni Yayi qui se sont rendus à Niamey lundi pour aller rencontrer les autorités militaires nigériennes à Niamey. Face à cette démarche saluée de toute part, on remarque une certaine indifférence des autorités béninoises traduite par un silence de morgue depuis l’annonce de l’initiative.

Nicéphore Soglo et Thomas Boni Yayi, arrivés à Niamey dans la soirée de ce lundi ont été accueillis par le général Mohamed Toumba, ministre d’État chargé de l’Intérieur et Soumana Boubacar, ministre directeur de cabinet du président du Cnsp. Hier mardi, les deux anciens présidents béninois ont été reçus par le général Abdourhamane Tchiani. En séjour à Niamey dans le cadre d’une initiative personnelle de médiation, les deux personnalités béninoises ont discuté avec le chef de la junte au pouvoir. Cette visite vise essentiellement à décrisper la crise diplomatique entre le Bénin et le Niger, crise marquée notamment par la fermeture des frontières terrestres entre les deux pays. Mais leur démarche n’est pas suscitée par les autorités béninoises, selon l’expert en gouvernance Francis Euloge Atadé. « C’est une mission qui leur a été confiée à l’occasion du conclave qu’ils ont fait au Nigeria avec le président Goodluck Jonnathan, parce qu’ils ont fait un point sur l’état de la démocratie et ils en sont venus à la conclusion qu’il faut déployer une médiation pour pacifier les relations entre le Niger et le Bénin », informe-t-il dans un entretien accordé à Dw.

